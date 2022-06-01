黑奴擁有175年歷史古蹟農 恐因二度徵收再失土地

位於奧斯汀國際機場 和麥金尼州立公園(McKinney State Park)之間的亞歷山大農莊，1968年被州政府強制徵收五英畝土地興建聯邦183號公路，農場被切成兩半，如今州運輸局又想擴寬道路，農莊創始人的後裔矢言絕不再讓出一吋。

亞歷山大農莊(Alexander Ranch)的創始人是非洲裔的丹尼爾亞歷山大(Daniel Alexander)，他是在1810年出生於麥金尼家族的農場上，他和他的父母都是麥金尼家族的奴隸。1847年他從麥金尼家族獲得一塊土地，那時黑奴還沒被解放，奴隸擁有自己的農場是前所未聞的，因此亞歷山大農莊在歷史上有相當重要的地位。

如今這塊地傳到羅莎琳亞歷山大-卡斯帕利(Rosalind Alexander-Kasparik)手中，過去175年中許多代的祖先和親屬都埋葬在農莊一角的墓園中。1960年代德州 運輸局TxDOT想徵收部分亞歷山大農莊的土地，興建聯邦183號公路(U.S. Highway 183)，把71州道和45州道連接起來。

羅莎琳的祖父米爾頓亞歷山大(Milton Everett Alexander)向官府抗爭，但最後政府在1968年用「強制徵收」(eminent domain)法規占走了五英畝，那時羅莎琳才9歲，這個事件是她祖父自認一生最大的失敗。公路建成後，空氣汙染 、噪音和垃圾造成環境問題，農莊的寧靜安詳氣氛被交通一掃而空。

183公路把亞歷山大農莊切成兩半，比較小的那一部分因為難於越過公路到達，幾乎已呈荒廢。不久前德州運輸局傳出要拓寬道路的消息，讓羅莎琳心中之痛重新出現。她向運輸局要求更詳盡的計劃資訊，但該局表示目前還只是構想階段，並沒有具體的計劃內容。雖然羅莎琳想要強力跟官府抗爭，但她心裡知道官府比她強太多，如果州政府不肯考慮農莊的歷史價值，最後她還是贏不了，她估計墓園的入口會消失，農莊上現有的三棟房屋中有兩棟會被夷平。