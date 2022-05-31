德州偏鄉民宿業去年吸金逾億 中部酒鄉即達4000萬元

德州西部大沙漠裡微屋民宿，租客常向隅。(Airbnb)

民宿 營銷公司Airbnb公布最新全國各地民宿業績報告，2021年偏鄉地域營運大幅擴張，德州 偏遠地區民宿總收益達1億1500萬元。

新冠COVID-19讓2020年的民宿業績十分慘淡，但到了2021年已經恢復，不過因為染疫的顧慮和大城市防疫規定的考量，度假民眾比較喜歡選擇偏鄉的住宿地點，去年偏鄉的營業額比2019年成長110%。在Airbnb的分類中把全國各縣分為為市區、郊區和偏鄉地區(rural area)，2021年偏鄉民宿的全國總金額是35億元，德州的偏鄉民宿分得其中的1億1500萬元。

德州的偏鄉民宿2021年每戶的平均營業額是1萬2000元，其中又以德州中部酒鄉斐特列堡(Fredericksburg)所在的吉列斯比縣(Gillespie County)民宿，最多也最受歡迎，使得該縣的民宿營業總額達到4000萬元之多，遠超過其他縣份。

另外，從2020年3月疫情 大爆發到2021年底這段期間，全美國一共有8100個城市(cities)與鄉鎮(towns)首度有民宿可供遊客租用，其中有92個是在德州。

德州西部大沙漠的民宿，太陽下山涼風徐徐。(Airbnb)

位於德州西部大沙漠裡的特靈瓜市(Terlingua)，有一個外型極為特殊的民宿，是全國遊客最希望訂到的，這是一個半球型的微屋(tiny home)，取名為Domeland，它把環保概念發揮到極致，外面漆成全白來反射陽光，屋裡沒有冷氣，民宿主人指出即使在夏天也不會太熱，屋裡有天花板風扇(ceiling fan)。

住過的客人則表示，夏季下午傍晚時裡面熱得有點難受，但太陽下山後打開所有窗戶，有徐徐涼風吹進來相當舒服，這一帶空氣非常潔淨，晚上觀星視野極佳，有時候可以看到長長的銀河(Milky Way)橫過夜空。這間民宿可睡三人，每晚128元，價錢並不算貴，但是今年夏天已經全被訂滿了。