聖安東尼奧鼠窩公寓飄「屍」臭 警救4童 父母送辦

聖安東尼奧市一處公寓傳出類似腐屍臭，卻住了六人。(Bexar縣警局)

德州 聖安東尼奧市一戶公寓傳出類似腐屍的惡臭，鄰居報警後警察 前往調查，發現這間公寓彷彿是垃圾場，四位兒童住在極其骯髒的環境中，他們的父母已遭警方控罪。

聖安東尼奧市一處公寓傳出類似腐屍臭，驚動縣警局前往調查。(Bexar縣警局)

聖安東尼奧所在的貝克薩縣警局(Bexar County Sheriff's Office)警長沙拉薩(Sheriff Javier Salazar)指出，日前蒙哥馬利街(Montgomery Drive)3600街段的公寓住宅區，一名住戶打911報警，他擔心那戶公寓裡的四個小孩有健康方面的危機，因為公寓單位外面就已經臭不可聞，難以想像住在裡面的兩名成人和四個小孩如何能夠呼吸。警察敲門後那對夫妻開門，裡面強烈的惡臭撲面而來，讓警察聯想起過去經歷的腐屍情況，他們以為公寓裡必然有腐敗的屍體。

聖安東尼奧市一處公寓傳出類似腐屍臭，卻住了六人。(Bexar縣警局)

公寓單位的地面上滿是垃圾，蒼蠅成群到處亂飛，老鼠從警察的鞋子上跳過，其中有一個房間堆滿裝了垃圾的袋子，裡面腐敗的食物顯然已經放置許久，垃圾可能幾個月都沒拿出去丟棄，地面上有人類的糞便，也有動物的糞便。警察通知德州家庭保護服務局(Texas Department of Family Protective Services)把四名兒童接收，他們的年齡從2歲到13歲，那位37歲女子是四個孩子的親生母親，那名33歲男子是最小兩個孩子的親生父親，他來自歐洲，沒有美國公民身分。

年齡最大的孩子當時在學校，年齡第二大的是八歲的女孩，她告訴警察她因為老是頭疼很久沒去學校了。最令人驚訝的是，那位母親是在一所醫院工作，竟然會把一個家搞到如此恐怖的地步。那對夫妻各被提控四項「危害兒童」(child endangerment)罪名，警方準備請心理專家檢測 這對夫妻是否有精神問題，一般人即使再懶惰也不會讓自己的家變成這樣的人間地獄。