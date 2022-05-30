大律師培提遭控私吞客戶資產 金額恐達4000萬

專為客戶爭取權益的律師，卻被控侵吞客戶財產。(Unsplash)

專門為客戶做資產規劃和人身傷害索賠的培提律師(attorney Christopher Pettit)，被指控以詐欺手段吞沒(abscond)客戶的財產，總價值可能高達4000萬元，聯邦調查局FBI 已介入調查。

過去九個月中，培提已至少被十名客戶提告，最新的一件訴訟是在18日提出的。律師繆勒(John Muller)代表一名女士向法院控告培提暗中私吞她的財產，價值竟有280萬元，繆勒與其他客戶的律師有往來，根據其他案件的文件，培提律師私吞的總值可能高達4000萬元，譬如福和市律師柯洛奇(Craig Crockett)所代表的客戶，被培提律師吞走整份親屬遺贈的財產，價值95萬元。

媒體向培提律師詢問時，他和他的律師否認有任何非法之舉。培提律師承認他正接受聯邦調查局FBI的調查，但目前沒有被刑事控罪。根據德州 律師委員會(State Bar of Texas)的紀錄，培提律師事務所曾被該委員會懲戒過，律師樓旗下的非律師人員曾有違紀行為，律師樓被罰款850元，但那顯然是小的違紀。

委員會人員私下透露的資訊指出，這是該委員會歷史上最大宗的律師瀆職和盜竊(attorney malfeasance and theft)案件之一，培提律師似乎用混水摸魚的方式來處理客戶的資產，譬如把信託基金( trust fund)的錢和其他基金混在一起，然後把錢移到他的私人帳戶中。

目前所知的情節大多是受害人律師的陳述，還沒有具體的官方調查報告。繆勒指出，當培提律師被某位客戶窮追不捨時，他會用其他人的錢來償還，所以他也用到龐氏騙局(Ponzi scheme)的手法來操作。據悉培提律師在佛州 有一棟豪宅(mansion)，最近他把那棟大宅上市求售，開價850萬元，另外，他在聖安東尼奧的好區阿拉莫岡(Alamo Heights)也有一棟豪宅。