胡德堡陸軍基地女兵非姦殺 發現同袍姦情遭滅口

胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

兩年多前胡德堡陸軍基地(Fort Hood)貌美女兵遭人殺害案，引發全國憤怒，也促使國會制定新的女兵保障措施，但新公布的調查結果發現，下士凡妮莎吉倫(Vanessa Guillen)並非遭同袍姦殺，而是偶然發現另兩名軍人之間的姦情引來殺機。

2020年春季，休士頓居民凡妮莎吉倫從胡德堡基地人間蒸發，調查期間發現，她曾經舉報過遭上級(supervisor)性騷擾 ，加上凡妮莎是明眸皓齒的美女，因此媒體與民眾猜測她是被那位長官姦殺。國會後來通過法案，加強保障女兵安全，那項法案稱為凡妮莎吉倫法，在去年12月由拜登 總統簽署生效。

但剛發布的法庭文件指出，她並不是遭人姦殺，而是偶然之間，發現兩位同袍發生姦情，引發那一對男女的驚恐。由德州 公共安全局(DPS)執行的調查指出，賽絲莉阿吉拉(Cecily Aguilar)跟另一位男兵是夫妻，但她又跟同袍阿倫羅賓森(Aaron Robinson)發生姦情，違反軍隊規定。

羅賓森與凡妮莎吉倫在同一個軍械室(armory room)工作，有一天凡妮莎吉倫在羅賓森的手機上，看到阿吉拉和羅賓森的親密照片，引起羅賓森恐慌，怕兩人都會遭軍方開除。他在軍械室裡用鐵鎚把凡妮莎吉倫打死，阿吉拉幫羅賓森把凡妮莎吉倫分屍，然後把屍塊運到離基地30裡的樹林中埋掉。

當凡妮莎吉倫的白骨在許久後被找到時，羅賓森自知法網難逃開槍自殺，阿吉拉遂成為唯一被控的人，檢方對她提出11項控罪，最嚴重的是竄改證據(tampering with evidence)。本案的調查過程引起許多批評，民眾對曠日廢時大有怨憤，譬如軍械室的地面上有凡妮莎吉倫的血跡，但辦案人員到兩個半月後才發現。