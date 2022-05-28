休城西南管理區 恢復國慶園遊會

休士頓西南區管委會經營國慶活動為管委會的年度代表活動，今年將更盛大熱烈舉行。圖為慶祝活動場地 PlazAmericas。（網路資料照片）

【休士頓 訊】休士頓西南區管理委員會於23日舉行五月董事會議。這次會議有兩個備受關注的重點，包括將在美國國慶日期間舉行園遊會，以及委員會增加董事席位。

西南區管委會之前已數年舉行7月4日國慶園遊會，這次是在疫情 結束後擴大舉行；不論是軟硬體設備及規模規劃，都超越前幾年。今年的活動，更是西南區管委會期待能再次凝聚社區力量，及疫情後回振社區經濟的主要活動。管委會主席李雄不只一次表示，將把此園遊會經營成年度代表活動，讓社區民眾同樂中，也更瞭解管委會的各種服務及發展計劃。

這次園遊會仍然在PlazAmericas Mall 舉行，除了有盛大的施放國慶煙火外，今年有更大更完善的舞台及聲光設施；整個園區也有兼顧安全及便利的圍欄，與繼續確認中的各個演出團體。西南區管委會也特別強調，希望慶祝活動的主調是家庭及社區同樂，整個具體內容都將朝這個大方向設計進行。更值得一提的是，就在管委會服務區域範圍內的電視台KPRC 將製作專輯，宣傳西南區管委會的國慶系列活動；除了訪問管委會，電視台的當家主播也計劃擔任特別來賓與參與活動的民眾互動。

董事會另一重要議題就是關於增設董事席位事宜。23日會議中，先行繼續討論並表決此階段增加席位數目。表決結果為增加兩席席位後，再就兩位候選人進行表決。候選人已於之前與董事會成員見面並面試 ，在23日董事會上順利表決通過後，將送交市府通過再被任命進入董事會，正式擔任起管委會董事職務。如一切程序完成，管委會董事人數將由目前九人增加至11位。

會中，董事會上並就治安、經濟、環境三個委員會的各類事項進行討論及表決。管委會主席李雄強調，管委會一切都透明化，希望服務範圍內民眾，在生活及商業經濟層面補充政府的功能，提供大家更安全繁榮便利豐富的社區機能。