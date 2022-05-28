我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

休城西南管理區 恢復國慶園遊會

封昌明
休士頓西南區管委會經營國慶活動為管委會的年度代表活動，今年將更盛大熱烈舉行。圖為慶祝活動場地 PlazAmericas。（網路資料照片）
休士頓西南區管委會經營國慶活動為管委會的年度代表活動，今年將更盛大熱烈舉行。圖為慶祝活動場地 PlazAmericas。（網路資料照片）

休士頓訊】休士頓西南區管理委員會於23日舉行五月董事會議。這次會議有兩個備受關注的重點，包括將在美國國慶日期間舉行園遊會，以及委員會增加董事席位。

西南區管委會之前已數年舉行7月4日國慶園遊會，這次是在疫情結束後擴大舉行；不論是軟硬體設備及規模規劃，都超越前幾年。今年的活動，更是西南區管委會期待能再次凝聚社區力量，及疫情後回振社區經濟的主要活動。管委會主席李雄不只一次表示，將把此園遊會經營成年度代表活動，讓社區民眾同樂中，也更瞭解管委會的各種服務及發展計劃。

這次園遊會仍然在PlazAmericas Mall 舉行，除了有盛大的施放國慶煙火外，今年有更大更完善的舞台及聲光設施；整個園區也有兼顧安全及便利的圍欄，與繼續確認中的各個演出團體。西南區管委會也特別強調，希望慶祝活動的主調是家庭及社區同樂，整個具體內容都將朝這個大方向設計進行。更值得一提的是，就在管委會服務區域範圍內的電視台KPRC 將製作專輯，宣傳西南區管委會的國慶系列活動；除了訪問管委會，電視台的當家主播也計劃擔任特別來賓與參與活動的民眾互動。

董事會另一重要議題就是關於增設董事席位事宜。23日會議中，先行繼續討論並表決此階段增加席位數目。表決結果為增加兩席席位後，再就兩位候選人進行表決。候選人已於之前與董事會成員見面並面試，在23日董事會上順利表決通過後，將送交市府通過再被任命進入董事會，正式擔任起管委會董事職務。如一切程序完成，管委會董事人數將由目前九人增加至11位。

會中，董事會上並就治安、經濟、環境三個委員會的各類事項進行討論及表決。管委會主席李雄強調，管委會一切都透明化，希望服務範圍內民眾，在生活及商業經濟層面補充政府的功能，提供大家更安全繁榮便利豐富的社區機能。

疫情 休士頓 面試

上一則

碰到槍擊案 刑案專家：先跑再說

下一則

大華府健康講座 5/31談新冠應對

延伸閱讀

休士頓台灣松年學院 舉辦高齡學員鍵盤、長笛演奏會

休士頓台灣松年學院 舉辦高齡學員鍵盤、長笛演奏會
多族裔社區發起反罷免博徹思 「別被不實言論煽動」

多族裔社區發起反罷免博徹思 「別被不實言論煽動」
治安差 芝社區、企業紛聘私人保全阻犯罪

治安差 芝社區、企業紛聘私人保全阻犯罪
挺台參與WHA 休士頓僑界台灣夜市園遊會聲援

挺台參與WHA 休士頓僑界台灣夜市園遊會聲援
台灣夜市休士頓登場 吸引數千人

台灣夜市休士頓登場 吸引數千人
休士頓亞裔商會地產環評講座 5月13日登場

休士頓亞裔商會地產環評講座 5月13日登場

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元