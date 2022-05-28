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德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

碰到槍擊案 刑案專家：先跑再說

編譯組／綜合報導
德州羅布小學24日發生大規模槍殺案。（KHOU）
德州羅布小學24日發生大規模槍殺案。（KHOU）

德州再度發生大量死傷的濫射案，犯罪專家Pat Straker告訴休士頓KHOU電視台，凶案發生的前幾分鐘是保命關鍵，因為槍手都以為被害人都是只會發呆的活靶，因此一旦再度面對類似場面，千萬記得先跑再說。找到地方藏身後，再伺機反擊，因為槍手多半認定沒人膽敢反抗。

曾在休士頓警局任職35年的Pat Straker，現在是槍擊案逃生指導教練。Pat Straker說，雖然現在許多學校與公司都有躲避槍擊的訓練，但是只有良好的訓練才能讓自己或小孩逃過一劫。

Pat Straker現在是ALERRT計畫的教官，ALERRT全文為advance law enforcement rapid response training。他說明，許多闖進犯案現場的槍手都有固定成見，一是被害人一定不知閃躲，等著被他射殺，二是被害人一定不會反抗，因此當他沒有子彈又碰上別人膽敢反擊時，多半會反而呆住。

Pat Straker強調，當現場出現濫射槍手時，時間對雙方都同樣不利，因為槍手攜帶的子彈大概四至六分鐘就會射光，遇襲者能不能在這期間逃過一劫就是關鍵，因此ALERRT的訓練重點就是在這關鍵時刻裡，先跑、再躲，然後反擊。

當然，對於小朋友來說，要反抗十分困難，因此重要的是跑得越遠越好，或是躲到安全之處。教職員或公私場所內的成人，比較可能實施第三步反擊，正因為槍手多半沒預料到有人敢反擊，因此躲過關鍵的前幾分鐘然後反擊，就有機會制服歹徒。

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