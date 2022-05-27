德州人語／從槍枝暴力案 檢視走樣的民主

槍枝暴力案件，一而再再而三的發生；怵目驚心的死亡數字背後，是長達九年沒有任何進展的國會限槍法案。正如去年夏天，新冠疫情 確診、死亡數不斷攀升之際，仍有民眾打著「自由」旗號反對「強制口罩令」；如今想要反對限槍，想必還能找出種種理由。有時想解決問題，太過民主可能適得其反。

2012年珊迪虎克小學28死槍案過後，國會限槍法案就提上日程開始討論、投票；但法案改了又改，卻始終無法令兩黨都滿意；而槍枝暴力事件，不會因此暫停。24日發生在德州 的21死槍擊案，能否為法案帶來實質性推動，華盛頓郵報直言「難以期待」。

考慮到槍枝在部分美國民眾心目中的特殊地位，華郵 的判斷也確是言之有理。在部分美國民眾心目中，槍枝是自由的象徵、是美國立國之本。沒有把公權力視為假想敵的自由主義思潮，怎麽有允許持槍反抗政府暴政的憲法；沒有持槍民兵，哪有獨立戰爭、南北戰爭與西進運動的勝利。

對於槍枝的特殊情感，加上部分利益相關人士引導，很容易就可以構建出許多令人信服的反對限槍理由。例如限槍法案，只會讓遵紀守法民眾，更難獲取槍械，讓他們在與壞人的對抗中落於下風。限槍最嚴格的州，槍枝暴力案件也不少等。

嚴格限槍到底有沒有效，其實一直是個見仁見智的問題。不過常言道，試過未必有用，但不試就一定沒用。中國大陸在70、80年代，因國際上與美國交惡，國內擔憂國民黨反攻大陸，及建國之初土匪流竄，也有過全民皆兵的日子。特別是在中蘇關係破裂以後，這種情況達到頂峰；國家一直處於備戰狀態，大量民眾會用槍，也有許多槍枝彈藥散落民間。

如此這般，當時的中國大陸也是槍枝暴力頻發。最為有名的案件之一，就是1993年9月11日的湖南井崗村與馬田村大規模械鬥。兩地村民動用土槍、土炮及土手雷等火器，這場戰鬥造成8人死亡12人重傷，很多民眾落下終身殘疾。除了民眾間的戰鬥，黑幫持械情況也很嚴峻。例如1992年的平遠案件，動用超過3000名荷槍實彈的武警，才將當地販毒勢力摧毀。

中國大陸當年的槍枝暴力問題，相比如今之美國，可謂是有過之而無不及。不過在「專制」體制的快速響應之下，1996年出台「槍枝管理法」，三個月內從民間收繳約70萬枝槍。至此，中國大陸再無嚴重槍枝暴力問題。

反觀美國，執政黨、在野黨互相角力之下，法案通過、政策執行，不知還要耗費幾個春秋。在此期間，還要有多少無辜亡魂倒在槍下。