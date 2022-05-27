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休士頓台灣松年學院 舉辦高齡學員鍵盤、長笛演奏會

記者封昌明／休士頓報導
松年學院董事長陳美芬（前排中）、副董事長王貞慧（前排左一）、院長許勝弘（前排右一）與所有參與表演的學員們合影。 （記者封昌明／攝影）
松年學院董事長陳美芬（前排中）、副董事長王貞慧（前排左一）、院長許勝弘（前排右一）與所有參與表演的學員們合影。 （記者封昌明／攝影）

休士頓台灣松年學院2022春季學期鍵盤與長笛課學生期末演奏會，5月26日在該校大禮堂隆重登場，松年學院董事長陳美芬、僑務諮詢委員宋明麗等與多位陪同表演者出席的家屬共同前往聆聽，大家將會場擠得水洩不通，每個人都不想錯過精彩的演出。

(影音來源：記者封昌明)

松年學院董事陳美芬在致詞時表示，感謝大家抽空前來享受這場音樂的盛宴，學員們在黃詩婷教授及溫雅如老師等多位專業人士的調教下，在短期內即展現令人驚艷的成績，令人敬佩力特別是黃詩婷教授過去在多場松年學院所舉辦的募款音樂會中出色的演出，讓松年學院的的校務越來越成功。

陳美芬（右一）致贈禮物給黃詩婷 （左二）、溫雅如（右二）感謝她們對松年學院的付出...
陳美芬（右一）致贈禮物給黃詩婷 （左二）、溫雅如（右二）感謝她們對松年學院的付出，左一為許勝弘。（記者封昌明／攝影）

當日登場表演的學員們來自世界各地，落腳休士頓後，有志一同地來到松年學院，以「活老，學到老」學習宗旨，開創人生另外的篇章，參與鋼琴演出的學員名單依序為：羅瑞里、黃惠美、劉瑞屏、黃梅嬌、湯子峰、許勝弘、徐富桃、羅簡月省。長笛班的學員有：陳秋喜、許勝弘、潘如鈺、林雲傑、陳秀峰等。

音樂會除了現場滿滿的人潮，也同步進行線上直播，學員們均在兒孫的陪同下盛裝出席，賣力的演出獲得聽眾如雷的掌聲，兒孫們也曲音結束時獻花致敬，逗得表演者樂得抱起孫兒親密擁抱，天倫之樂溫馨四溢，感動了現場所有的聽眾。

許勝弘院長說，這次音樂會是松年學院的創舉，也可能是全世界第一次有有如此高齡的學員，舉辦學習成果發表會，他也感到與有榮焉。他感謝所有支持者的贊助，讓這次音樂會圓滿成功。他也歡迎所有學員，不要被傳統束縛，人生七十才開始，要讓晚年生活更加豐盛。學院2022暑期班即日起招生中，預定開課的班有：合唱、英文、日文、西班牙文、油畫、粉彩、橫笛、鍵盤、烹飪、橋牌、插花等，歡迎大家報名學習。

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