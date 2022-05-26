休市試行「保證收入」 月給375元 110位低收入市民受惠

休士頓市長透納盛讚「保證收入」計畫，將使許多財務掙扎的休士頓市民提升生活素質，讓休士頓成為更有人性溫情的大家庭。(Houston Fund for Social Justice and Economic Equity))

繼首府奧斯汀之後，休士頓 成為德州 第二個試行「保證收入」(guaranteed income)計畫的城市，合格的110位低收入 市民可以每個月獲得375元的津貼。

全國「挺保證收入市長協會」(Mayors for a Guaranteed Income)所倡議的這項計畫，主旨是讓低收入市民可以多得一點收入，以提升家庭交通、營養、保母、租屋、醫療健保的品質，休士頓、奧斯汀等由民主黨掌政的城市，市長大多是該協會的會員，聖安東尼奧市長奈倫伯格(Ron Nirenberg)是無黨派的(independent)，但他也加入該協會。目前全美國至少有28個城市有意試行該計畫，經費是來自該協會。

為了執行這項計畫，市政府成立「社會正義與經濟平等基金」(Houston Fund for Social Justice and Economic Equity)，市長任命吉娜簡肯斯(Gena Jenkins)擔任該基金執行總監。休士頓試行計畫(pilot program)的申請人必須年滿18歲、住在休士頓市界之內、個人或家庭收入必須在聯邦赤貧線(federal poverty level)以下。主管單位在甄選出110位市民後，每月將發給這些人每人375元，也就是每年4500元。試行計畫針對的是低收入殘障者、失業人士和無家可歸者，但也會包括一些因為坐過牢而難於找到工作的人。

休士頓市長透納(Sylvester Turner)於23日在社會正義與經濟平等基金官方推特網頁上發言，盛讚這項計畫將位許多在財務上掙扎的休士頓市民提升生活素質，讓休士頓成為更有人性溫情的大家庭，相信有些人更可因為這項津貼而找到好工作，進一步提升收入脫離貧困。