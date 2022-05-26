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德州人語／老師佩槍上課能防濫殺？

德州人語

德州擁槍的理由再次破功。德州鄉下美墨邊界不遠處，一所小學24日發生槍擊案，18歲青年殺害祖母後，又在學校濫殺，至少造成19名學童和兩名成人喪生，兇手被警方擊斃。德州人常說「人人有槍，就可防範歹徒搶劫作案」，現在也被徹底打臉。

凶案後，德州擁槍派國會議員說，如果老師佩槍，就可防止類似濫殺；也有人主張，校園應配備警察駐守。美國校園、購物中心、夜店等濫殺頻傳，每幾年就有重大慘案，爭議伴隨出現，但新聞熱潮過後，問題永遠難解決。管制槍枝較嚴格的加州，或放任擁槍權的德州，最近都發生槍擊案，多人喪生，曝露「美國之癌」無藥可救。

再多血淚教訓也無濟於事。尤其電玩遊戲濫殺情節，人命如螻蟻潛移默化下，使虛擬和真實世界模糊，加上社會在各種網路消息催化下，更多人精神狀態不穩，遑論「白人至上主義+擁槍=社會不定時炸彈」。

美國近年治安變差，加州也一樣，刺激更多人買槍自衛。但槍枝危險性高，保管不當可能自受其害。芝加哥3月就發生三歲孩子坐車輛後座玩槍，走火把開車的媽媽射死；全美這類死傷，或殺害家人再自殺的慘案頻傳。

德州人常以「牛仔」風氣自豪，更多人口擁槍。2019年，德州槍枝暴力增加50%，因此2021年9月起，法律允許未獲得許可或培訓的民眾可公開攜槍上街，政府推廣「好人擁槍」想嚇阻歹徒。

德州確實也發生歹徒搶劫，被民眾人人亮出手槍包圍，引發槍戰，有如西部電影的情節。但這樣到底是嚇阻歹徒，或增加槍枝傷及無辜民眾的風險，仍有爭議。

近年常有紅州民選官員主張，老師應佩槍上課，以防止校園濫殺。事實上，德州已有部分教師佩槍上課。但老師須負責校園治安，不是所有教師都認同，很難強迫反對的教師佩槍上課，畢竟他們是老師，不是警衛，更不是槍手。

很多華人動不動提「禁槍」，主張像中國社會一樣，除了軍警和特許的人，多數人禁止擁槍。這是不瞭解美國歷史和社會的誤解。

誠然，美國革命建國靠民兵而成功，240多年前憲法確立擁槍權，如今時空轉換，民眾毋須再依靠擁槍來制衡或推翻政府暴政，但要修憲取消擁槍權不可能通過。民間擁有逾4億把有執照各型槍枝，還有無數無照黑槍，都不可能讓政府收購，最多只能用嚴格法律限制，譬如限制大殺傷力槍枝、限制某些人擁槍等，槍枝問題早已積重難返。

美國每年平均近4萬人死於槍枝暴力，包括自殺；每100人平均擁有121支槍，這些結果注定使槍枝爭議無解。如果您住鄉下，就能體會槍枝是保護自己安全的最重要依靠，使擁槍者振振有詞。

聯邦和各州都財政困窘下，校園增派警察駐守，加重財政負擔，不易實現。美國人把槍枝暴力和人命犧牲，看成像車禍一樣的「正常」損失，華裔移民必須接受這種「共業」，畢竟你我也都不能因車禍風險而不開車。

德州 警察 加州

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