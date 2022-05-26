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德州檢察長之爭 布希落敗 家族光環不再 政治包袱千斤重

編譯組／綜合報導
德州共和黨人不支持德州土地局長布希(George P. Bush，右)，可能導致布希家族退出政壇。他是前總統小布希(左)的姪子。（檔案照）
德州共和黨人不支持德州土地局長布希(George P. Bush，右)，可能導致布希家族退出政壇。他是前總統小布希(左)的姪子。（檔案照）

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）3月時，雖然因為布希家族第四代、德州土地局長(Texas Land Commissioner)布希（George P. Bush）無法獲得過半選票，但在5月24日的黨內複選，卻以二比一的懸殊差距擊敗布希，代表共和黨在11月大選中對抗民主黨籍的Rochelle Mercedes Garza。

身上還背著多項重罪指控的帕克斯頓能夠勝出，或許意味著布希家族，在德州選民眼中的評價已經十分低落。布希家族的「衰敗」，部分原因來自同樣擔任過總統的小布希（George W. Bush）頗為輕視川普，導致共和黨內反對布希的聲浪日高。

共和黨策士認為，帕克斯頓在任已久，基本盤穩固，募款表現也勝過布希，是他出線的最大原因。但是帕克斯頓身上背的案子眾多，卻可能是他的致命傷，KHOU電視台整理後指出，包括濫用職權協助金主，延宕七年的金融詐欺案，以及拒絕承認2020年總統大選的官司。他的舊案太多，連同黨的聯邦參議員柯寧（John Cornyn）都不敢為他背書。

小小布希（George P. Bush）是小布希總統的姪子，繼承了布希家族的光環與政治包袱。他也是布希家族目前唯一現任公職的成員。

德州共和黨沒有比布希家族更有分量和影響力，老布希從1981年到1989年擔任美國副總統，接著在1989年到1993年擔任總統。接著小布希在1994年贏得州長選舉，並在1998年連任。接著他在2000年問鼎白宮，從2001年至2009年擔任總統。

小布希總統的侄兒喬治P.布希目前是德州土地局局長(Texas Land Commissioner)，他企圖扳倒現任檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，在政途更上層樓。他在3月初的共和黨黨內初選中，讓帕克斯頓無法得到50%的票數。

在德州共和黨中，「布希」這個姓氏過去是個資產，但如今的共和黨員不少人挺川普，因為小布希對川普的鄙視，使得德州共和黨人厭惡姓布希的人。先前在德州西語裔政策基金會的民調中，有40%左右的受調者表示「在任何情況下都絕對不會把票投給喬治P.布希」，當被問到為什麼的時候，這些人中有三分之二說，「因為他是布希家族的一員」，他的姓成了競選的包袱。

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）擊敗布希，取得共和黨內提名。(帕克斯頓...
德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）擊敗布希，取得共和黨內提名。(帕克斯頓臉書)

小布希 德州 共和黨

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