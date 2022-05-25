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6萬難民定居德州 緬甸、伊拉克裔最多

編譯組／綜合報導
德州就業機會多、氣候佳，成為難民喜歡定居的地方。(德州難民服務局)
德州就業機會多、氣候佳，成為難民喜歡定居的地方。(德州難民服務局)

阿富汗淪入塔利班手中、俄羅斯出兵侵略烏克蘭，造成兩大波難民潮，根據十年間的統計資訊，被美國接收的難民最後定居在哪些州的最多呢？

根據「聯邦各州人口、難民與移徙局」(US Dept. of State Bureau Population, Refugees and Migration)公布的統計報告，從2010年到2020年的十年期間，美國所接收的難民定居在德州的最多，一共有6萬0187人。定居德州的難民以來自緬甸(Myanmar，又稱Burma)的最多，有1萬7597人，第二名到第四名依序是伊拉克(Iraq)、剛果民主共和國(Democratic Republic of Congo)、不丹(Bhutan)。

德州難民服務局(Refugee Services of Texas)的克里斯凱利(Chris Kelley)指出，緬甸難民喜歡到德州定居有許多種理由，譬如已有親友在德州、就業機會多、與原住國的氣候相似、孩子可以上較好的公校、當地義工與宗教團體歡迎緬甸難民等因素。接收緬甸難民第二多的是印第安那州，十年期間有1萬0013人。

該報告當然沒有包括去年開始出現的阿富汗難民潮，和今年的烏克蘭難民潮，但從那十年的數字可以看出阿富汗難民對德州相當喜歡；到美國來的阿富汗難民定居加州的最多，有2301人，第二名是紐約州的1008人，德州以851人位居第三名。

但是烏克蘭人比較不喜歡德州，十年期間只有40人到德州定居，此地濕熱的氣候，可能讓寒帶來的烏克蘭人難以適應。華盛頓州一向是烏克蘭移民的焦點，烏克蘭難民在華州可能已有親友，因此去那裏的人特別多，十年期間有6544人前往定居，第二名的加州有3872人，奧勒岡州則有1571人，紐約州以1533人居第四名；德州的40人排名第28。

德州 烏克蘭 緬甸

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