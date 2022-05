6萬難民定居德州 緬甸、伊拉克裔最多

德州就業機會多、氣候佳,成為難民喜歡定居的地方。(德州難民服務局)

阿富汗淪入塔利班手中、俄羅斯出兵侵略烏克蘭 ,造成兩大波難民潮,根據十年間的統計資訊,被美國接收的難民最後定居在哪些州的最多呢?

根據「聯邦各州人口、難民與移徙局」(US Dept. of State Bureau Population, Refugees and Migration)公布的統計報告,從2010年到2020年的十年期間,美國所接收的難民定居在德州 的最多,一共有6萬0187人。定居德州的難民以來自緬甸 (Myanmar,又稱Burma)的最多,有1萬7597人,第二名到第四名依序是伊拉克(Iraq)、剛果民主共和國(Democratic Republic of Congo)、不丹(Bhutan)。

德州難民服務局(Refugee Services of Texas)的克里斯凱利(Chris Kelley)指出,緬甸難民喜歡到德州定居有許多種理由,譬如已有親友在德州、就業機會多、與原住國的氣候相似、孩子可以上較好的公校、當地義工與宗教團體歡迎緬甸難民等因素。接收緬甸難民第二多的是印第安那州,十年期間有1萬0013人。

該報告當然沒有包括去年開始出現的阿富汗難民潮,和今年的烏克蘭難民潮,但從那十年的數字可以看出阿富汗難民對德州相當喜歡;到美國來的阿富汗難民定居加州的最多,有2301人,第二名是紐約州的1008人,德州以851人位居第三名。

但是烏克蘭人比較不喜歡德州,十年期間只有40人到德州定居,此地濕熱的氣候,可能讓寒帶來的烏克蘭人難以適應。華盛頓州一向是烏克蘭移民的焦點,烏克蘭難民在華州可能已有親友,因此去那裏的人特別多,十年期間有6544人前往定居,第二名的加州有3872人,奧勒岡州則有1571人,紐約州以1533人居第四名;德州的40人排名第28。