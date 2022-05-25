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「大流行緊急狀態」順延到10月中旬 白卡暫保

編譯組／綜合報導
德州百餘萬白卡持有人可續享醫療服務至今年10月中旬。(Unsplash/CDC)
德州百餘萬白卡持有人可續享醫療服務至今年10月中旬。(Unsplash/CDC)

BA.2變種讓新冠疫情再度升高，聯邦政府已把「大流行緊急狀態」順延到10月中旬，130萬原本在4月中旬會被踢出白卡健保德州人，暫時還可喘息幾個月。

2020年疫情大爆發造成許多經濟活動停頓，大批國民失去工作，也因而失去公司提供的健保，聯邦政府顧及人民健康受到重大威脅，不能沒有健保，於是宣布大流行緊急狀態(Pandemic Health Emergency)，放寬了白卡(Medicaid)的申請資格，許多德州人在這段期間加入白卡健保。2020年2月德州有380萬名白卡持有人，到了2021年12月人數已增加到510萬人，聯邦政府原本定於4月中旬宣告大流行緊急狀態結束。

孰知BA.2變種讓新冠疫情再度升高，日前聯邦政府宣布，大流行緊急狀態至少會延續到10月中旬，估計不符合白卡資格的那130萬人暫時不會被踢出白卡健保，讓低收入民眾鬆了一口氣。德州的共和黨掌政者，不喜歡州民持有免費的白卡健保，一旦大流行緊急狀態結束，州政府就會盡快篩檢資格，盡量把州民踢出白卡健保，但州政府衛福部門的員工不足，如果篩檢中把符合資格的人也踢出，勢必造成許多人民的困苦。

許多低收入的德州人是利用「德州社區衛生中心協會」(Texas Association of Community Health Centers)的醫療服務，它旗下的診所給160萬州民提供醫療與藥物，這些人中有一半沒有健康保險。該協會的執行總監賈娜尤班克(Jana Eubank)指出，德州已經有太多「無保人」(uninsured)，如果再增加130萬無保人，該協會的醫療系統會崩潰，沒有經費、人力來順利運作這個系統，而讓人不能理解的是：聯邦政府願意出錢保這些人，但州政府領導人為了政治意識形態(political ideology)拒絕接受聯邦經費，寧願讓州民受苦。

白卡 德州 健保

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