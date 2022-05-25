中華公所共同主席賴李迎霞 力挺周浩恩

中華公所共同主席賴李霞前往中華文化中心的投票所，支持參選人周浩恩。（記者封昌明／攝影）

休士頓 中華公所共同主席賴李迎霞24日前往中華文化中心的投票 所，支持哈里斯縣(Harris County)第四區區長民主黨候選人周浩恩。至截稿前，對手Lesley Briones暫時領先。於本次決選的勝出者，將於11月與共和黨候選人對決。

賴李迎霞周浩恩的鐵桿粉絲，剛度假歸來，就趕往投票 ，投下她神聖的一票支持周浩恩。她說，周浩恩是不可多得的政治人才，很少有人願意辭下現有高薪工作，全心投入選舉，對於政治的熱情令人敬佩，未來前途不可限量。

賴李迎霞及夫婿賴清陽律師，剛去了拉斯維加斯參加了品牌旅館 的年度研討會，夫婦兩人除了小度一個蜜月，也順便吸收了很多近年來旅館業創業發展的資訊，對她們未來在旅館業永續的經營發展，奠下良好的基礎。

李迎霞和團隊的伙伴們，目前經營10家品牌的旅館，未來的事業拓展仍在持續擴大中，目前的目標大多鎖定在奧斯汀地區，她們並且已在當地業界造不小的轟動，對於一個來自休士頓的經營團隊，除了在休士頓地區大有收獲，近期在奧斯汀的項目也是水漲船高，每月業績都迭創新高。

相夫教子有成的賴李迎霞，最近也是喜事連連，除了喜抱麟孫，也積極地培養兒子接班，自從接下中華公所共同主席一職後，即積極參與僑社各項活動，生活多彩多姿。