德州再爆槍擊事件 歷來十大重案駭人

2009年胡德堡陸軍基地槍擊案13人死亡。(Ford Hood基地臉書)

聖安東尼奧西方、美墨邊界的烏瓦德（Uvalde）鎮24日發生大規模槍殺案，18歲的高中生拉莫斯（Salvador Ramos）攜帶步槍與手槍進入羅布小學（Robb Elementary School），在他的濫射下至少14名學童、1名教師喪生，槍手已遭擊斃。另有多名師生與員警受傷。

德州 發生過不少震驚全美的大規模槍殺案，KPRC電視台整理了自1966年德州大學槍殺案以來的十大槍擊 案：1966年，槍手Charles Whitman進入德州大學奧斯汀校區，自瞭望塔頂掃射下方人群，43人遭擊中，13人不治。

1980年的 Daingerfield教堂槍擊案，Alvin Lee King III射殺5人，10人受傷。1982年Grand Prairie槍殺案， John Felton Parish 殺死6人。1991年Killeen的Luby's Cafeteria案，槍手George Hennard駕車到店門口掃射，23死27傷。

1999年福和市（Fort Worth）的Wedgwood Baptist Church案，Larry Ashbrook造成7死7傷。2009年11月的胡德堡基地槍擊案，少校Nidal Malik Hasan殺死13人，30多人受傷。2017年，Sutherland Springs的第一浸信教會（First Baptist Church）遭到槍擊，Devin Patrick Kelley 射殺26人。這起槍擊案曾被州長艾伯特稱為州史上最嚴重的槍擊案，但隔年2018年在聖塔菲高中(Santa Fe High School)再度發生大規模槍殺案，17歲的學生Dimitrios Pagourtzis課堂內開槍，25分鐘射殺10人、槍傷14人。

2018年在聖塔菲高中17歲槍手射殺十人。(Texas Tribune)

2019年8月初，艾爾帕索(El Paso)的Walmart內又發生槍殺案，Patrick Crusius導致22死亡、24人受傷。前案發生四周後，I-20的Odessa與Midland路段再度發生大規模槍殺案，Seth Aaron Ator造成7人死亡，20多人受傷。德州之後還是陸續傳出持槍殺人案，只是規模沒有那麼大，直到今年又再度傳出小學的大規模槍殺案。