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美南國建協進會 6月4日科學工程研討會

記者封昌明／休士頓報導
美南國建協進會2022年會暨科學工程技術研討會由會長方宏泰(前排右一)、候任會長劉志忠(前排右二）、奈米科技浦浩德博士（後排左二）、商業管理何真會長（後排左一）、Biomedical醫療及生物科技宋以文（右二）及楊劭苹（右三）、Health健康講座施惠德醫師（後排右一）等出席說明。（記者封昌明／攝影）
美南國建協進會2022年會暨科學工程技術研討會由會長方宏泰(前排右一)、候任會長劉志忠(前排右二）、奈米科技浦浩德博士（後排左二）、商業管理何真會長（後排左一）、Biomedical醫療及生物科技宋以文（右二）及楊劭苹（右三）、Health健康講座施惠德醫師（後排右一）等出席說明。（記者封昌明／攝影）

南國建協進會2022年會暨科學工程技術研討會將於6月4日在糖城舉行，

美南國建協進會會長方宏泰、候任會長劉志忠、Nano 奈米科技浦浩德博士、世華工商婦女會美南分會會長何真、Biomedical醫療及生物科技宋以文及楊劭苹、Health健康講座施惠德醫師等人將與會。

大會專題主講人何文壽教授 (Dr. Winston Ho)，畢業於台灣大學化工系學士、伊利諾州立大學化工博士，歷任：伊利諾州立大學教授、艾克森美孚石油公司、俄亥俄州立大學化工系主座教授。曾獲：中央研究院院士、美國國家工程院院士，他將以二氧化碳回收及其他科技為題發表專題演講。

海洋工程科技組研討，邀請四位講者：Genesis公司的George Wang，談關於大型油田開發的整體海底結構設計方法；E.M. Consulting Services公司的李良海博士，講述海底管道中的不穩定性傳播；美國船級社 (ABS) 的資深工程師劉孟龍，闡述浮式風機基礎結構海底繫泊鏈連接器強度和疲勞的評估；MCT Engineering公司的張書豪博士，帶來離岸風電浮動式和固定式水下基礎發展的近況更新，向與會者介紹離岸風電最新的工程發展。

商業管理組研討由何真主持，邀請第一銀行休士頓分行總經理吳炳輝主講「善用銀行服務，做您一輩子的好朋友」；休士頓旅遊局亞太組組長姚義主講「借鏡MICE創造社區樂活生態」。

環保組研討，第一階段由Askari 能源公司執行長 Vance Nobe總裁主講太陽能如何應付全球經濟增長的發展趨勢；第二階段演講有三位講員：CDP Consultants and Walter & Moore engineering company 的工程師Jonathan Greene 、Doug Coenen 及休士頓大學教授張濟群共同發表論文「溼地上興建住宅建築設計的環境影響」。第三階段是休士頓美國P &G工程公司的劉志恆總裁發表台灣木材廢棄物的回收。第四階段是台灣Greenland 環境永續公司的總裁卓英仁博士的論文報告，

電動車科技講座，由拓連科技 (Noodoe Inc.)總裁張敏君以「引爆電動車產業契機」為主題，來介紹電動車的商機。

美南國建協進會會長方宏泰說明今年的講座精彩可期。（記者封昌明／攝影）
美南國建協進會會長方宏泰說明今年的講座精彩可期。（記者封昌明／攝影）

休士頓 電動車 伊利諾州

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