美南世華工商婦女會聯誼 談牙齒保健

駐休士頓台北經文處處長羅復文（前排左四） 與世華婦女美南分會成員合影。 （記者封昌明／攝影）

世華工商婦女協會美南分會5月23日邀請牙醫蘇燕萍，在休士頓 僑教中心談牙齒保健，並舉行會員聯誼。美南分會會長何真歡迎駐休士頓台北經文處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、世華婦女全球總會前會長黎淑瑛、僑務委員劉秀美等人同樂。

101牙科的主任醫師蘇燕萍以「如何幫您的牙齒做出明智的決定」為題發表專題講講，她表示，牙菌斑是造成蛀牙及牙周病的主要細菌，而且不容易察覺，更不易清除，所以長期累積的結果，就可能會造成蛀牙、牙結石、牙齦炎、牙周病等問題。

世華婦女工商協會美南分會會長何真（圖右）頒發紀念品感謝101牙科蘇燕萍。（記者封昌明／攝影）

蘇燕萍說，每個人都必須定期洗牙，而洗牙又分為普通洗牙、中度洗牙、深層洗牙、3個月牙周護理等四種。愛護牙齒民眾宜每天勤刷牙，免得細菌在牙床滋生。她建議電動牙刷的作用優於手動牙刷，因為電動牙的振動頻很高，較能將牙縫中的雜物清除。

羅復文表示，「牙痛不是病，痛起來要人命」，依他的了解在台灣報考牙醫系的人數，直追醫學 系，可見人力市場的需求，世華婦女工商舉辦這樣實用的講座，對社區民眾如何保護自己的牙齒，是一項福音。

剛從海外參加世華全球活動剛返回休士頓的黎淑瑛表示，她可以見證世華婦女工商協會在全球所有的支會，都非常支持台灣駐外單位所辦的各項活動，而休士頓分會是全球最大的分會之一，她們也全力支持政府舉辦的各項活動。

有關正確的保護牙齒的資訊，歡迎至101牙科諮詢，電話：713-773-1300，地址：9180 Bellaire Blvd #B Houston TX 77036（中國城惠康超市旁）