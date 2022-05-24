台灣出生戰婉瑜 自資40萬進軍眾議會

台灣出生的戰婉瑜投入德州眾議員選戰。(Elisa Chan競選網頁臉書)

根據德州 當地媒體「聖安東尼奧報告」（San Antonio Report）指出，共和黨 初選第一名，台灣出生的前聖安東尼奧華裔市議員戰婉瑜（Elisa Chan），自資40萬元，投入第122選區德州眾議員選舉。

24日決選（runoff）中，她與貝克薩縣（Bexar County）共和黨前主席多拉齊奧（Mark Dorazio）對決。她的中文名為當地僑界所熟知。

據悉，州眾議會第122選區向來傾向於共和黨，因此24日的選舉結果，可能會在11月普選前，為戰婉瑜或多拉齊奧的勝利鋪平道路，最終贏得現任者拉爾森（Lyle Larson）留下的空缺，拉爾森決定不再連任。

戰婉瑜曾在2009年至2013年期間，擔任聖安東尼奧第九選區市議員，之後辭職參加德州參議員初選，敗給共和黨籍坎貝爾（Donna Campbell）。

今年3月，戰婉瑜成為共和黨初選第一名。她在初選中獲得37%選票，多拉齊奧得票率27%。

在本周早些時候提交的競選財務報告顯示，自3月初選來，戰婉瑜已籌集16萬8000元，且在競選活動最後幾天有9400元入帳。她在與多拉齊奧的競選中花費56萬4000元，其中51萬2000元用於共和黨諮詢公司Murphy Nasica投注在電視、電郵廣告和其他服務。

戰婉瑜並得到德州商業支持聯合共和黨人（Associated Republicans of Texas）和共和黨眾議會議長費蘭（Dade Phelan）支持，他們的競選團隊提供約2萬5000元幫助她。

根據競選網頁，出生於台灣的戰婉瑜，1988年移民 來美，1999年成為美國公民，並在聖安東尼奧居住30多年。

1987年，她於北京工業大學獲得電腦軟體工程學士學位，1993年獲得聖安東尼奧德州大學電腦軟體科學碩士。13年來，她專注於電腦軟體開發領域。

戰婉瑜在2009年5月當選聖安東尼奧市議員，成為市議會中首位亞裔女性，也是首位第一代移民成為該市議員。她於2011年和2013年，以超過70%選票再次當選。

擁有一家建築公司的多拉齊奧，也自資選舉。作為長期地區黨主席，他從初選開始籌集了9萬6000元，借給自己20萬元，他在與戰婉瑜的競選中花費近30萬元。