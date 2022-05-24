我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

台灣出生戰婉瑜 自資40萬進軍眾議會

編譯組／綜合報導
台灣出生的戰婉瑜投入德州眾議員選戰。(Elisa Chan競選網頁臉書)
台灣出生的戰婉瑜投入德州眾議員選戰。(Elisa Chan競選網頁臉書)

根據德州當地媒體「聖安東尼奧報告」（San Antonio Report）指出，共和黨初選第一名，台灣出生的前聖安東尼奧華裔市議員戰婉瑜（Elisa Chan），自資40萬元，投入第122選區德州眾議員選舉。

24日決選（runoff）中，她與貝克薩縣（Bexar County）共和黨前主席多拉齊奧（Mark Dorazio）對決。她的中文名為當地僑界所熟知。

據悉，州眾議會第122選區向來傾向於共和黨，因此24日的選舉結果，可能會在11月普選前，為戰婉瑜或多拉齊奧的勝利鋪平道路，最終贏得現任者拉爾森（Lyle Larson）留下的空缺，拉爾森決定不再連任。

戰婉瑜曾在2009年至2013年期間，擔任聖安東尼奧第九選區市議員，之後辭職參加德州參議員初選，敗給共和黨籍坎貝爾（Donna Campbell）。

今年3月，戰婉瑜成為共和黨初選第一名。她在初選中獲得37%選票，多拉齊奧得票率27%。

在本周早些時候提交的競選財務報告顯示，自3月初選來，戰婉瑜已籌集16萬8000元，且在競選活動最後幾天有9400元入帳。她在與多拉齊奧的競選中花費56萬4000元，其中51萬2000元用於共和黨諮詢公司Murphy Nasica投注在電視、電郵廣告和其他服務。

戰婉瑜並得到德州商業支持聯合共和黨人（Associated Republicans of Texas）和共和黨眾議會議長費蘭（Dade Phelan）支持，他們的競選團隊提供約2萬5000元幫助她。

根據競選網頁，出生於台灣的戰婉瑜，1988年移民來美，1999年成為美國公民，並在聖安東尼奧居住30多年。

1987年，她於北京工業大學獲得電腦軟體工程學士學位，1993年獲得聖安東尼奧德州大學電腦軟體科學碩士。13年來，她專注於電腦軟體開發領域。

戰婉瑜在2009年5月當選聖安東尼奧市議員，成為市議會中首位亞裔女性，也是首位第一代移民成為該市議員。她於2011年和2013年，以超過70%選票再次當選。

擁有一家建築公司的多拉齊奧，也自資選舉。作為長期地區黨主席，他從初選開始籌集了9萬6000元，借給自己20萬元，他在與戰婉瑜的競選中花費近30萬元。

共和黨 德州 移民

上一則

全美最宜居之地 北卡洛麗-杜倫居第6

下一則

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

延伸閱讀

三星考慮在德州奧斯汀加碼投資 正洽談尋求租稅優惠

三星考慮在德州奧斯汀加碼投資 正洽談尋求租稅優惠
避疫+療癒+外型酷 德州偏鄉民宿業吸金1億1500萬元

避疫+療癒+外型酷 德州偏鄉民宿業吸金1億1500萬元
喬州共和黨初選前夕 坎普、沃克催票 民調都獲過半支持

喬州共和黨初選前夕 坎普、沃克催票 民調都獲過半支持

明尼蘇達特別初選 共和黨挺川選將對決2對手

明尼蘇達特別初選 共和黨挺川選將對決2對手
CBS最新民調：民眾認為共和黨走極端 民主黨軟弱

CBS最新民調：民眾認為共和黨走極端 民主黨軟弱
德州禁Instagram用濾鏡 網紅反彈

德州禁Instagram用濾鏡 網紅反彈

熱門新聞

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

2022-05-20 18:29
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦喜獲千金。(KHOU截圖)

台嬰染罕疾 跨海求救 德州醫師3分鐘治癒 順利生產取名Hope

2022-05-16 02:30
詐騙歹徒假裝成李奧納多・狄卡皮歐，寡婦上當匯款81萬元。（Getty Images）

助相識4年「李奧納多」逃離魔教 德州寡婦被騙81萬元

2022-05-19 19:00
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

2022-05-18 12:35

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入