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德州周二決選 邊境、移民問題聚焦

編譯組／綜合報導
德州選民最關注移民和邊境安全問題。(CBP臉書)
德州選民最關注移民和邊境安全問題。(CBP臉書)

德州初選之後的決選(run off)將於24日(周二)舉行。今年選票上，有著關鍵性的選舉，其中，共和黨籍德州檢察長現任者帕克斯頓（Ken Paxton）與挑戰者布希（George P. Bush）最引人矚目。兩人也在電視與社交媒體上大打負面競選廣告。

然除此之外，選民真正關注的，還是移民和邊境安全。

根據德州大學德州政治計畫（Texas Politics Project）進行的民調顯示，55%德州人表示，物價上漲對他們產生重大影響，37%表示對他們財務影響不大。而經濟仍不是德州人最關心的問題。

該計畫研究主任布蘭克（Blank）說，「德州人對移民和邊境安全，比經濟更重要。」民調顯示，14%德州人認為經濟或通膨很最重要，與此同時，34%認為移民與邊境安全最重要。

然他指出，黨派間分歧很大。「大約三分之二共和黨人說，移民或邊境安全是該州面臨的頭號問題。這在民主黨人中僅佔4%」。

此外，根據洩漏出的草案，顯示聯邦最高法院準備推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），引起人們對墮胎權關注。但布蘭克說，目前不清楚這對選民有多重要。

他說，「就影響每人日常生活的事物而言，墮胎永遠不會與經濟相提並論」。「話雖如此，我認為我們對墮胎和墮胎政策基本瞭解，都是在過去50年的羅訴韋德案」，「在不知道法院如何裁決的情況下，仍存在不確定性。」

「在此情況下，候選人動員或反對前，很難知道這個問題是否會發酵至最高層，是否影響選舉。」

對於初選投票率，布蘭克說，預期初選投票人數相對較少。他說，許多人傾向參加決選。決選是堅定的黨派之爭，也是保守與自由派之爭。

德州選民最關注移民和邊境安全問題。(CBP臉書)
德州選民最關注移民和邊境安全問題。(CBP臉書)

德州 墮胎 邊境

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