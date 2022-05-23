玩遊戲賺外快 陪玩桌遊最高月入1500元

打game也能邊玩邊賺錢。（美聯社）

玩game本來只是少數玩家（gamer）的樂趣，但隨著網路普及與科技進步，越來越多人願意而且可以玩game，不管是任天堂、PS遊戲機，或是平板、手機都能玩，原本只限少數玩家參與的遊戲世界，現已成為零工經濟的一環，邊打電玩邊賺錢，甚至將複雜的社會經濟議題遊戲化（gamification）也是大學的主修課程之一。

SideHusl.com的編輯Kathy Kristof最近在洛杉磯 時報寫了一篇專文，讓喜歡玩game的人，不必等到YouTube或Twitch訂閱破百萬，也能把遊戲當成外快來源之一，除了可以在線上教人玩Dungeons & Dragons，還能參與組隊幫忙其他新手過關，每小時的工資從15元到50元不等，長期下來「寓賺於樂」，也是一筆穩定收入。

更專精遊戲的人，還可以開課教人寫程式，設計自己的遊戲，類似風靡世界的Wordle其實就是一位工程師Josh Wardle的即興之作。平台Juni Learning（https://junilearning.com/）最近推出一套新課程，講師可幫小孩上課，讓學生學會自己設計遊戲給朋友玩，至少大學以上學歷的講師，自然也能從教學中賺到外快。

專文中提到的德州 人Katie Porter則是個原本就喜歡玩遊戲的人，她的兼職就是透過平台StartPlaying（https://startplaying.games/）參與並教會其他人如何玩桌遊（tabletop）。Katie Porter說，她平均每個月「玩」的收入大概在800元至1500元，雖然還不能視為正職，「但潛力十足」。

其他一些與game相關的零工職缺則是當GM （gamemaster）或當Beta版的測試員。GM的角色是當桌遊的仲裁官，一個玩家可收5元至30元，因為桌遊通常得要六人才能成局，因此每盤的最高收入可達180元。不過要當GM可是得花工夫準備，不管是Dungeons & Dragons或Pathfinder都有自己的一套遊戲規則，GM就得跟球賽的裁判一樣熟悉規則且公平公正。

另外，喜歡Call of Duty或Fortnite這類動作遊戲的人，可上PlayTestCloud（https://www.playtestcloud.com/）當測試員。遊戲公司的Alpha版通常是封測，只限內部成員或少數專精玩家參與，公開外部玩家參與Beta版公測，近來也成為另類的邊玩邊賺方法，只不過公測收入不穩，15分鐘酬勞約九元，因此還不能算是穩定收入。