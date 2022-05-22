德州一般民眾禁用芬太尼試劑 兩團體抗議

芬太尼試劑。（美聯社）

德州 KXAN電視台報導，儘管芬太尼毒害事件頻傳已經引發全美擔憂，但是更讓人擔憂的是，德州目前仍然將芬太尼試劑視為醫療器材，一般人不得使用，這讓兩大倡議團體National Harm Reduction Coalition與State of Reform聯名抗議，德州不讓民眾自行篩檢 的作法引人擔憂。

德州管制物質法（Texas Controlled Substances Act）將藥物成分篩檢用具視為醫療設備，因此沒有證照的民眾不能取得並使用芬太尼試劑。但是很多醫療團體仍然透過Amazon 平台或直送方式將試劑送到德州，導致在查維斯縣（Travis County）分送芬太尼試劑可能構成違法。

曾在3月試圖分送芬太尼試劑查維斯縣長布朗（Andy Brown），近日接受KXAN訪問時表示，鑒於芬太尼試劑的法律爭議，他已經向兩黨州議員爭取，把相關授權條文排進下會期的立法議程中。

布朗說，試劑跟政治無關，卻跟人命非常有關，沒有人希望看到其他人因為藥害而意外喪生。此一作法也獲得National Harm Reduction Coalition的認同。