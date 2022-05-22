謀殺前科犯又遭提控2重罪 2元交保犯眾怒

德州謀殺前科男子再犯重罪，竟得以用兩元交保。(Unsplash/Rajesh Rajput)

德州 哈里斯縣(Harris County)一名謀殺前科犯，又被檢察單位提控兩項重罪(felonies)，由於檢方沒有在90天限期內讓大陪審團對他起訴，必須先讓他保釋，但法官竟把保釋金訂為兩元，讓守法市民憤恨。

現年50歲的梅爾文克羅斯二世(Melvin Cross Jr.)，2001年在達拉斯縣的審判中，被判決謀殺罪名成立，坐牢期滿出獄後，從2009年至今又犯案累累。幾個月前他因為傷害女友被執法單位提出兩項重罪名：前科犯非法持有武器和傷害家庭成員。法庭的紀錄指出，他勒住女友的脖子，阻斷了她的血液循環。

法律規定檢方必須在提控90天內得到大陪審團(grand jury)的起訴，否則必須先將嫌疑犯交保候傳，而且必須降低保釋金的數額。哈里斯縣法官安娜馬丁內茲(Ana Martinez)日前把克羅斯二世每項罪名的保釋金訂為一元，消息傳出後引起輿論大譁。休士頓 的ABC13向馬丁內茲法官詢問保釋金低得離譜的原因，但法官沒有具體回應，只是用書面方式請電視台去閱讀法庭文件。

過去兩年中全國各地都出現犯罪大增的現象，法院沒有能力處理積壓的案件，導致許多嫌疑犯被釋放候審。到4月份為止，哈里斯縣有4萬7000件積壓的刑案，這是該縣歷史上的新高，也是兩年前的兩倍之多，也難怪民眾覺得如今犯法的人根本不受懲罰，讓更多歹徒不怕觸犯法律。

哈里斯縣地區檢察長辦公室(Harris County District Attorney's Office)指出，克羅斯二世目前24小時受全球定位系統GPS的監控，如果他違犯任何保釋條款就會再度入獄，民眾不須要太過驚慌，他的審判庭將在下個月開始。