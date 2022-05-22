參議員柯寧支持推翻羅訴韋德案 主張禁墮胎宜有例外

「羅訴韋德案」外洩文件，掀起風波，最高法院六名保守派大法官中有五人主張推翻「羅訴韋德案」。支持墮胎的人士連日來發動前往這些大法官住家前示威。(Getty Images)

達拉斯晨報報導，德州 聯邦參議員柯寧（John Cornyn）20日表示，若墮胎 權判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）被推翻，他將允許在德州限制墮胎法中，對強姦和亂倫案件進行例外處理。

柯寧當天在KXAS（NBC 5）和達拉斯晨報製作「孤星政治」（Lone Star Politics）節目中表示，「我允許這些例外情況，但我理解其他人會強烈反對。」

反對墮胎的柯寧說，他尊重立法機關通過墮胎相關法。他支持推翻「羅訢韋德案」。

本月早些時候，一份洩漏的意見草案，似乎預示著美國最高法院恐廢除於1973年墮胎合法化相關法律。羅訢韋德案一旦被推翻，墮胎藥使用權將岌岌可危，預計一半的州、主要落在南部和中西部的州府，將以最快的速度立法禁止墮胎。

「這是個非常敏感的問題，需由德州立法機構決定」柯寧說。

德州已通過一項法律，一旦羅訢韋德案被推翻，該法律就會生效。這項2021年通過的法律，將在法院裁決後30天生效，將實施或幫助提供墮胎者定義為重罪。該法律的唯一例外，是患者的生命或主要身體功能遭受嚴重損害時。在法律不允許的情況下，替婦女墮胎的醫師，可能面臨終身監禁或高達10萬元罰款。

一些分析人士預測，關於墮胎權的鬥爭將蔓延至2022年期中選舉 。

柯寧說，德州選民將有機會對德州墮胎法發表意見。他在談及2022年選舉的候選人說，「若選民不喜歡，他們可以罷免他們。」