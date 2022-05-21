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公衛法42條款將屆 邊境憂掀偷渡潮

艾爾帕索訊
德州艾爾帕索市擔心美國法典第42卷終止，擬宣告「緊急狀態」。(CBP網頁)
德州艾爾帕索市擔心美國法典第42卷終止，擬宣告「緊急狀態」。(CBP網頁)

拜登政府將讓美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定於5月23日結束，邊境州擔憂目前在墨西哥等候的無證客會屆時會湧入美國，艾爾帕索官員18日(周三)宣布，如果條款失效可能會宣告「緊急狀態」(state of emergency)。

美國法典第42卷是在二戰期間頒布的法令，如果聯邦疾病防治中心CDC(Centers for Disease Control and Prevention)認為讓外國人進入美國可能會帶來傳染性疾病，可以禁止非公民、非永久居民入境。2020年3月新冠疫情大爆發，CDC宣告「大流行」(pandemic)狀態，川普政府引用這項法規，讓希望申請庇護的拉丁美洲無證客在墨西哥等候聽證，有媒體報導目前在等候的人達到170萬之多。

美國大多數的共和黨員和獨立派選民贊成繼續施行法典第42卷，已有20多個州向法院聯合提訴，要求順延，如今BA.2又讓疫情升高，南部邊境各州(除了加州之外)都認為讓無證客此時闖進美國有太大的風險。拜登上任以後偷渡入境人數已經大增，如果法院不在23日之前宣判延續法典第42卷，許多國民擔憂偷渡浪潮會到無法控制的地步。

艾爾帕索市政府於18日以書面聲明方式宣布，將請市長簽署「緊急狀態宣告」(emergency declaration)，這樣市政府就可以從州政府、聯邦政府取得經費，應付大批偷渡客進入該市所造成的問題，市議會將於下周討論這個議題。

主管無證移民庇護所的魯本賈西亞(Ruben Garcia )指出，目前庇護所的床位爆滿，譬如上個星期天有100多名無證客被排除在外過夜，如果第42項條款結束，欠缺床位的問題不知會加劇多少倍。艾爾帕索是邊境大城，人口有70萬左右，格蘭德河對岸的墨國大城華瑞茲市(Ciudad Juarez )人口更有150萬之多，因此艾爾帕索是偷渡的熱點。

偷渡客 無證客 邊境

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