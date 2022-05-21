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管中閔6月訪休城 台大校友捐款母校

休士頓訊
管中閔（前排右三）曾於2019年到訪休士頓。（台大校友會提供）
管中閔（前排右三）曾於2019年到訪休士頓。（台大校友會提供）

睽違三年，台大校長管中閔將於6月再訪休士頓，除了要答謝校友及僑界一直以來對台大的支持，更想力邀僑界朋友為台大創校百年紀念共襄盛舉，為了台大和台灣高等教育的前途，請大家踴躍響應捐款，台大特成立「創校百年願景基金」專案。

專案歡迎任何金額，只要捐款人同意，捐款人姓名將登載於台大芳名錄和校友電子報。捐款500元以上者，將獲邀參加休士頓台大校友會6月11日的創校百年願景基金募款餐會，與台大管中閔校長及副校長周家蓓共進晚餐。

捐款5000元以上者可以使用承諾捐款，最多分期五年，每年至少支付承諾捐款總額的20%。捐款或承諾捐款滿一萬元以上(包含公司對比捐贈)，可於台灣大學總圖書館前的大王椰子樹樹牌留言，展示時間到2028年百歲校慶年底。

周家蓓副校長。（台大校友會提供）
周家蓓副校長。（台大校友會提供）

捐款人須於2022年6月5日前，將捐款連同「捐款單 及餐會登記表」，「承諾捐款聲明書」 以Email: [email protected]或是郵寄給休士頓台大校友會 (NTUAAH)，地址: Box69, 10303 Westoffice Dr., Houston TX 77042。表格請依照台大校友會通知或按以下聯絡方式向台大校友會索取。

募款餐會詳情可沿休士頓台大校友會會長 丁偉倫([email protected]); 北美台大校友聯合會會長劉志忠：713-858-8988。

管中閔校長。（台大校友會提供）
管中閔校長。（台大校友會提供）

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