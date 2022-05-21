哈里斯檢察長：縣長3幕僚涉案 須正視聽

哈里斯縣檢察長金奧格。(Kim Ogg檢察長辦公室)

正當哈里斯(Harris)縣長伊達戈(Lina Hidalgo)辦公室三名資深幕僚及助理，在涉及一項價值1100萬元的新冠肺炎疫苗 推廣合約案中，遭重罪起訴，指控包括濫用官方訊息和篡改紀錄等案件。

哈里斯斯縣檢察長金奧格(Kim Ogg)辦公室5月19日發出聲明表示：

檢察官 辦公室宣誓維護、保護和捍衛憲法、美國和德州 的法律。我們依靠證據將案件提交大陪審團、法院和陪審團。我們的使命是在每一個案件中尋求正義，我們正在做我們的工作。

哈里斯縣縣長伊達戈幾乎每天都對她的三名工作人員提起的未決重罪案件，做出公開錯誤陳述，現在迫使檢察官辦公室必須向公眾發表評論。如果不這樣做，伊達戈縣長會繼續不當影響將在本案中擔任陪審團的哈里斯縣人民。這傷害了包括被告在內的所有人，必須停止。

哈里斯縣政府用來簽發合約和幫助哈里斯縣居民解決新冠等問題，應該是一個完全透明的過程，符合道德和法律。哈里斯縣檢察官辦公室的刑事指控，是在多元化的大陪審團起訴被告之後提出。

起訴書是大陪審團對犯罪發生可能原因的調查結果，在這種情況下，三名「公務員」在縣長辦公室工作時，以新冠疫苗的名義，將1100萬美元的合約轉給一名外界的顧問，更合格的投標人，本可以用來實現有價值目標的資金，在整個哈里斯縣代表性不足的社區，提高對新冠疫苗接種的認識和參與。

在本案中，大陪審團花了五個月的時間，審查證據並聽取有關Elevate Strategies合約採購證詞。伊達戈縣長提到了案件證據，以及調查人員和檢察官沒有的信息。她有道德義務和責任向德州州警提供任何證據，她應該立即這樣做。

刑事司法程序不是辯論，這不是劇院，它是追尋真相的地方，也是依法追究責任的地方。我們不會在街頭或社交媒體上解決我們的分歧，我也不會由輿論審理這個案子。與其他刑事案件一樣，我們將在法庭上由陪審團審理此案，我們將期待他們獲得公平的結果。當審判庭看到所有證據時，正義將占上風；我們的工作仍在繼續。