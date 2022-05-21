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社媒管制法續行 亂象恐加劇

編譯組／綜合報導
「社群媒體管制法」可繼續施行後，網路專家認為社媒上的亂象會加劇。(Unsplash/Szabo Viktor)
「社群媒體管制法」可繼續施行後，網路專家認為社媒上的亂象會加劇。(Unsplash/Szabo Viktor)

聯邦第五巡迴上訴法院日前宣判德州HB20「社群媒體管制法」，可繼續施行後，網路專家認為社媒上的亂象會加劇，連詐騙(fraud)、垃圾文宣(spam) 、色情(porn)、騷擾(harassment)和霸凌(bullying)等情況，都會無法約制，社群媒體公司會動輒得咎，只好讓網民自求多福。

HB20法現可繼續在德州施行，這代表任何被臉書Facebook、推特Twitter、YouTube、抖音TikTok等禁止的會員或刪除的內容，都可能讓這些公司被德州會員提訴，為了避免訴訟成堆的情況發生，社媒只好讓任何內容都在網路上散播，網路亂象勢必加劇，社媒的內容將更不可信。近年來社媒的會員人數已在減少，如果亂象加劇，只會讓人民更加厭惡。

理論上，社媒公司可以不與德州做生意，也就是不發布任何在德州送出的訊息，但HB20中又規定，社媒公司如果以發文地點是德州的某個地方就拒絕發布，也是違反該法，因此拒絕跟德州做生意，也無法讓公司不被提訴。專家指出，除非聯邦最高法院推翻HB20，社交媒體上的亂象只會迅速惡化。

社媒同業組織包括「網路選擇」(NetChoice)在內，已宣布要對第五巡迴法庭的判決提出上訴。網路選擇的律師馬奇斯(Chris Marchese)指出，HB20違犯了兩項聯邦法規，首先，美國憲法第一修正案禁止德州政府強迫社媒公司發布或宣揚外國誤導性傳聲(foreign propaganda)、色情淫穢內容(pornography)、親納粹言論(pro-Nazi speech)和垃圾郵件；第二，HB20違犯聯邦通訊道德規範法(Communications Decency Act)的第230條款，該條款保障社媒公司不會因為約制用戶提供內容(user-contributed content)而受到懲罰。

以目前聯邦最高法院保守派以6對3，壓倒自由派的懸殊比例，難保它不會同意HB20，對網民而言，自己多增加知識常識，對各種謬論提高警覺，才是在今日亂世免受其害的安身之道。

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