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「恐亞」症發作 非裔男槍傷3韓裔女落網

編譯組／綜合報導
非裔嫌犯因為「害怕」亞裔人士，而到亞裔商城開槍。(達拉斯縣立監獄)
非裔嫌犯因為「害怕」亞裔人士，而到亞裔商城開槍。(達拉斯縣立監獄)

達拉斯西北部的韓國城(Koreatown)11日發生槍擊案，一名非洲裔嫌犯走進一間髮廊後立即開槍，三名韓裔女子中彈。37歲嫌犯史密斯(Jeremy Smith)17日上午落網，調查人員發現嫌犯是因為患「恐亞」症，而前往亞裔社區行凶。

達拉斯ABC8電視台報導，警方根據嫌犯女友提供的線索發現到，嫌犯於兩年前發生一起車禍，對方是位亞裔男子；之後，嫌犯在一家美容用品倉儲工作，但因言語上衝突而遭開除，而那家倉儲的老闆也是亞裔。

警方說，自此之後，嫌犯只要身處有亞裔的場合，就會心生恐慌( panic attacks)，甚至一直疑神疑鬼會有亞裔幫派份子尾隨且想加害他。警方表示，嫌犯的精神狀況似有妄想症狀，也正向數家精神科醫療機構求診中。

案發地點的達拉斯市韓國城位於635高速公路與35E高速公路交匯一帶，該處又稱為「亞洲貿易區」(Asian Trade District)，此處的商家與顧客幾乎全是韓裔人士。達拉斯市警局指出，11日下午2時20左右，非洲裔嫌犯史密斯駕駛一輛深色的迷你廂型車(minivan)到位於皇家巷(Royal Lane)的頭髮世界髮廊(Hair World Salon)。

這位全身穿著黑色衣褲的男子停好車，下車快步走過停車場進入髮廊，沒有說話就隨即開始射擊，店裡的三名韓裔女子中彈，事件前後不過幾秒鐘。接著那名男子馬上走出店門上車離去，目擊者打911電話報警，救護車把三名傷者送醫救治，幸好子彈都沒有打在軀幹部分，受害人都沒有生命危險。

從槍手目標迅速明確的動作判斷，警方偵辦之初推斷嫌犯是針對這家髮廊尋仇，而不是隨機的犯案，一直朝仇亞的方向偵辦。

達拉斯市警局連日來比對和拼湊案發現場拍到的監控影像，循車牌號碼找到嫌犯住處並予逮捕，嫌犯保釋金額300萬元。

亞裔 韓裔 車禍

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