僑委會90歲生日 黎淑瑛續掌關懷協會

黎淑瑛(左四)、嚴杰(右二)及三位監事劉秀美(左一)、趙婉兒(右三)、施惠德(左一)承諾積極辦理急難救助，王韋龍(左三)、陳奕芳(右四)及黃依莉(右一)同賀。（僑教中心提供）

休士頓 僑界關懷救助協會15日於休士頓華僑文教服務中心，舉行「2022年會員大會及安全防護專題演講」，會員及來賓近60人參加。會中進行新屆人事改選並邀請資深警官Don Vo進行安全防護講座。會中同時慶祝僑務委員會成立90周年紀念。

會議由監事長劉秀美主持，會長黎淑瑛進行會務報告，講述上任以來辦理的各項活動成果；她表示：關懷救助協會不僅關懷旅外國人，也愛護自己的國家。王韋龍則説，參加年會認識到協會組織力量的強大，是我駐外單位非常仰賴的急難救助團體。陳奕芳亦表示，關懷協會在新冠肺炎疫情期間發揮功能，有效協助旅外國人及僑胞面對疫後的各種挑戰。

當日僑領出席踴躍。（僑教中心提供）

駐休士頓辦事處副處長王韋龍夫婦、僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉偕僑領們合切蛋糕分享與會來賓，場面熱鬧。

由於今年適逢僑務委員會成立90年，黎淑瑛特別準備大蛋糕慶祝，同聲高唱「生日快樂」。之後進行新屆人事改選，經普選由黎淑瑛、嚴杰續任會長及副會長，劉秀美、趙婉兒及施惠德連任監事，合掌會務。

專題演講邀請長期擔任亞洲社區聯絡員的資深警官Don Vo，講解旅外國人在遇到緊急事故時應對之法，他同時講述居家安全、自身安全及預防犯罪要點。他強調報案的重要性，讓警方了解社區治安情形，得到充足的資源分配，加強社區警力，方為上策。該場演講讓與會者了解警察 社區工作運作情形，民眾在遇緊急事故時能冷靜從容向警方尋求協助，協助亞裔 社區安居樂業。