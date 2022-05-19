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華女伴93歲老父 他愛嘗美食成網紅 美食家也按讚

編譯組／綜合報導
「酸辣全魚」是戴曼紐父女三人最喜歡的菜餚之一。(Ruthie Wu臉書)
「酸辣全魚」是戴曼紐父女三人最喜歡的菜餚之一。(Ruthie Wu臉書)

聖安東尼奧居民吳露絲(Ruthie Wu，音譯)在2月份把93歲的父親，從馬尼拉接到德州，不到三個月父親已經變成本地「網紅」，有很多網友密切追蹤他的美食之旅。

社群媒體上有些人喜歡把外出享受美食的體驗放上網頁，因而衍生出foodie(美食家)這個新詞。「我的聖安東尼奧」(MySanAntonio.com)美食專欄13日(周五)報導，吳露絲和丈夫吳大衛 (David Wu，音譯)喜歡上餐館，她把剛送上桌的菜餚拍照放上臉書，向大眾推薦聖安東尼奧以及德州的許多美食選擇，她在Yelp上是個菁英會員(Elite member)。

去年12月吳露絲的母親去世以後，她決定把父親戴曼紐(Manuel Dy，音譯)接到聖安東尼奧親自照顧，並且得到夫婿的支持。2月份父親從菲律賓來到德州，有一天他們在高速公路休息區著名的Buc-ee's點了芒果冰沙(mangonada)、脆皮塔可(crispy taco)和棍上雞(chicken-on-a-stick)，她第一次把父親伴著美食的照片放上網路，得到許多網友按讚，父親可愛的形象讓吳露絲得到更多的追隨者。

三個人幾乎每天都在外面吃晚餐，由於父親一向都喜歡嘗試新的食物，所以每次都是自然的面帶微笑讓她拍照，大家都很享受這段溫馨時光。因為父親年紀的關係，他們只選擇有戶外用餐區的餐館，免得被感染上COVID-19。每當香噴噴的食物上桌，就會引來一群蒼蠅，但他們自備有一個強力的小電扇，他們已經有應對各種困擾的方案。

每周四吳露絲必定帶父親到2895 Thousand Oaks Drive的大師川菜(DaShi Sichuan Kitchen)，那天供應的宴席菜「酸辣全魚」是三個人最喜歡的菜餚之一。另外，日式餐廳包括和機車壽司(Toroko Sushi)、食人魚居酒屋(Piranha Izakaya)也是他們經常光顧的地方，此外，有炸油條(churros)的攤位必然得到父親的認同。

戴曼紐(左)、女兒露絲(右)和女婿(左二)三人四處吃喝並上傳美食照。(Ruthi...
戴曼紐(左)、女兒露絲(右)和女婿(左二)三人四處吃喝並上傳美食照。(Ruthie Wu臉書)

美食 德州 社群媒體

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