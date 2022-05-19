德州夏季供電吃緊？ERCOT樂觀喊：準備好了

ERCOT表示，德州夏季用電不成問題。（KHOU）

德州高溫 的夏季即將到來，空調需求大增，電力來源不穩定，是否會讓德州供電再度吃緊，造成人人色變的大停電？

ERCOT（可靠電力委員會）代理執行長Brad Jones 強調，面對將至的用電高峰，德州的供電準備比以往任何時刻都還要「充分」，上周末的緊急情況正好是個模擬考，結果顯示ERCOT足以應付夏季用電高峰。不過，ERCOT的樂觀並非每個人都埋單。

能源專家指出，兩萬千瓩的發電機組正在歲修，萬一再碰上天公不作美，風力與太陽能供電就可能吃緊。德州公用事業委員會主席Peter Lake也說，未來還是可能出現電力需求高，但供電不足的挑戰，因此德州還是必須準備預案。

上周的難關得以度過，部分原因是ERCOT提前向用戶示警，要求在周末前間減少空調用電。執行長Brad Jones因此強調，過去的ERCOT可能在危機發生後才知道有危機，但是現在的不同之處在於，能更早預知用電危機的到來，加上積極措施與市場調節，因此得以度過考驗，這個夏季斷電危機的可能性將大為降低。

不過，ERCOT自己的風險評估還是指出，可能造成夏季大斷電的極端情境，用電滿載加上無法預期的供電不足，以及風力發電突然短缺。但是Brad Jones再度強調，這是極端中的極端。不過電力專家Ed Hirs卻說，2021年冬季大斷電時，不也是極端中的極端嗎？