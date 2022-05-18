德州佛教會浴佛法會 師父誦心經祈福

宏意師父首先解釋佛誕浴佛是紀念佛誕生。（玉佛寺提供）

欣逢本師釋迦 牟尼佛聖誕，德州 佛教會於5月8日上午10時，假玉佛寺大雄寶殿舉行浴佛法會。本會會長宏意師父帶領常住僧眾誦《心經》為大眾祈福，以《佛教給現代人的啟示》為題開示大眾。

宏意師父首先解釋佛誕浴佛是紀念佛誕生時人天歡喜，天降甘露，沐浴佛身，慶祝佛誕有兩個目的，一是懷緬佛陀的恩德，感恩佛陀的教導。二是追隨佛陀的足跡，學佛所學，行佛所行，願將來可以成佛。

宏意師父列出以下四點佛教給現代人的啟示：

一、在2500年前，佛陀就倡導人人平等，反對印度的種姓階級制度；時至今日，人類的社會，是不是真的平等了呢？

二、佛陀倡導正見、正行，強調智慧，反對迷信，但同時也不排斥其他有益社會道德的信仰和習俗；在21世紀的新時代裡；我們是不是更要有包容心呢？

三、佛陀說緣起法，在緣起觀中，佛教認為，世界是一個同體共生的環境，人與人，國與國，息息相關，不可分割，所以要用慈悲和平的方法來互惠互助，不應用戰爭的手段，互相殘害。此時此刻，我們是否仍有決心維護和平呢？

四、佛陀住世時，先成立男眾僧團，接著再打破當時的社會觀念，讓女眾出家，參加僧團，肯定女眾不僅能修道證道，也能弘揚佛法，住持佛法。今天的佛教，應如何發揮僧團的合作力量呢？

開示完畢後，接着上供。接著師父在佛前祈福，將法會功德作回向，願會友大眾身心康泰，發菩提心，廣修六度，早成正覺。又願 災難消除，瘟疫止息，社會安寧，百業興隆，世界和平。

各常住法師浴佛後，與會大眾也順序浴佛。法會在11時30分圓滿。當日適逢母親節 ，蒞臨的母親還收到鮮花及壽包，大眾皆心生歡喜，法喜充滿。