Brooksdale養生村 助長者快樂養老

方熙台（左）和嚴台花（中）在蔡淑瑛（右）的鼓勵下，來到Brooksdale養生村試住。（記者封昌明／攝影）

嚴台花、方熙台夫婦再度出現在僑社，為了走出喪子之痛，八年前毅然退休 ，返回台灣四處宣揚福音，透過分享愛子在生命中最後那幾年的點點滴滴，感動無數的台灣同胞及僑居休士頓 的朋友，大家都為他們開心，最終還是回到休士頓和老朋友們見面。

來源：記者封昌明

方熙台和嚴台花，兩人在台相識相愛，婚後赴美定居，在異地走入教會。在看似順遂的生活，大兒子卻罹患血癌。為了兒子，每日家庭公司與醫院來回奔波，心力交瘁不已。靠著信仰，走出喪子之痛。在台灣期間，他們積極參與教會服事，到處傳福音，成為眾人的祝福。

在台灣八年，早已走出喪子之痛，決定返回休士頓定居養老，經多年好友蔡淑英的鼓勵，他們決定到Brookdale老人公寓試住，兩個月來他們覺得太好了。方熙台說，他每天早上都到Mall裡面走路運動，既安全離家又近，在那裡也認識一些好朋友，每天心情都很輕鬆，離女兒家也近，女兒經常來探望。

Brookdale老人公寓位於Memorial市，距離超市、百貨公司等都在十分鐘的車程內，公寓有專車接送。公寓兩間餐廳，每天的菜單都不一樣。

負責華人社區招募工作的李慧瑩（Katie Li）表示，Brookdale是全美最大的養老服務公司。Brookdale Memorial City 是全德州 最大的養老社區，共511個單位。位於市中心，步行五分鐘可到大型購物中心，開車六分鐘可到大華99及Costco。

該社區提供完善的服務包括但不僅限於：日常活動、特別節目以及郊遊、每日三餐新鮮烹製的健康膳食、每周家政服務、每周三次上門垃圾回收服務、提供接送服務、戶外封閉庭院、標準尺寸廚房和大型步入式衣櫥、獨立控制的加熱器和空調、大樓內的綜合商店提供送貨和乾洗服務、配備電腦和互聯網的圖書館、24小時應急呼叫器、安全門和攝像頭、免費洗衣中心、大樓內部設有美容美髮中心、大樓內設有家庭健康服務中心。目前入住有八折優惠，詳情可電諮詢或預約參觀： Katie Li (李慧瑩) 713-253-6772 ，地址：Brookdale Memorial City: 11900 Barryknoll Ln. Houston TX 77024。