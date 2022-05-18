恆豐銀行24周年慶 統統有獎員工high

恆豐銀行員工Derinesha Patterson（左一）抽中董事長吳文龍(右一)的888.88元最大獎，欣喜若狂。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行24周年慶，5月15日在休士頓 知名的牛排館PAPPS BRO. STEAKHOUS盛大舉行，董事長吳文龍大手筆包下整座餐館，慰勞所有員工及來賓，這是恆豐銀行因應新冠疫情，持續2年半後，首次舉辦全體員工派對歡慶24周年，場面熱鬧非凡。

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長及副處長王韋龍、僑務諮詢委員牟呈華等多位來賓，和所有來自達拉斯、內華達州和加州 的各分行經理及貸款 專員258人，合計近300位賓客，大家對晚宴的美酒佳肴讚不絕口，大家同賀聲齊賀恆豐銀行24周年生日快樂。

晚宴重頭大戲切蛋糕，吳文龍率家人及所有理事共同切下象徵24年甜美果實的蛋糕與所有員工分享，並期許明年再創佳績，為恆豐銀行邁入四分之一個世紀打下良好基礎，他強調明年將擴大舉行，請大家拭目以待。吳文龍在致詞時感謝所有員工的努力及董事會全力的支持，恆豐銀行才有今天。

眾所期待的行員現金抽獎活動前，在吳文龍的主持下高潮迭起，隨著獎金數目越來越高，員工的情緒也High到最高點，最高獎金$888.88由BSA Department員工Derinesha Patterson女士抽中，獲得所有行員羨慕的眼光，不過該行仍依往例，所有員工人人有獎。