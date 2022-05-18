我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

嬰兒奶粉大缺貨 休士頓搶領排長龍 逾400輛車向隅

編譯組／綜合報導
各地奶粉貨量告急，不少父母疲於奔命求奶若渴。（KHOU 11）
各地奶粉貨量告急，不少父母疲於奔命求奶若渴。（KHOU 11）

全國各地奶粉庫存告急，不少絕望的父母開車到處尋找。聯邦眾議員Sheila Jackson Lee與休士頓基督教會全國協會合作，14日向有需要的休士頓人贈送嬰兒奶粉，沒想到吸引數百名家長開車排隊等待，許多人甚至等待數小時，只為一罐奶粉。

休士頓KHOU 11電視台報導，根據Datasembly對零售店庫存分析，超過40%最受歡迎的奶粉品牌，在全國各地零售店都售罄。許多地方零售店架子空無一物，家長奔波各地，「求奶若渴」。

當天贈送的奶粉，被指定在自然災害期間使用，但卻讓疲於奔命的父母視為珍寶。直到所有貨物供應完畢，現場還有400多輛車子等待著。

一位母親Johana Hermandez說，「我很想哭，因我一直在為奶粉掙扎著，我後悔自己沒有母乳餵養。」

她在當天活動開始前幾小時就排隊等待，確保女兒拿到這一罐來之不易的奶粉。「我去了清湖（Clear Lake），也去了蓋維斯頓（Galveston），我們到處都去尋找。」

另一家長Karen Maxwell說，「今天我們排隊時，家裡只剩下最後一罐奶粉。」

Lee表示將繼續努力提高休士頓和全國各地配方奶存貨量。「我理解母親們在尋找奶粉面臨的危機，我正與拜登總統就供應鏈問題合作，但現在必須做出緊急回應。」

她希望與其他災難組織合作，分發他們儲存的任何奶粉，預計未來將舉辦另一場類似活動。

國會計畫在本月晚些時候的聽證會上，解決全國嬰兒奶粉短缺問題。

家長排隊等待領取奶粉。（KHOU 11）
家長排隊等待領取奶粉。（KHOU 11）

休士頓 拜登 眾議員

上一則

馬州蒙郡限制租金漲幅條例 22日到期

下一則

全美最佳居住城市 華府排名19 就業市場強勁最突出

延伸閱讀

白宮解決奶荒 允亞培奶粉廠復工、開放進口配方奶

白宮解決奶荒 允亞培奶粉廠復工、開放進口配方奶
勿稀釋奶粉餵嬰 可洽詢家醫或小藥房

勿稀釋奶粉餵嬰 可洽詢家醫或小藥房

大華府嬰兒奶粉互助群 1周2000人加入

大華府嬰兒奶粉互助群 1周2000人加入
挺台參與WHA 休士頓僑界台灣夜市園遊會聲援

挺台參與WHA 休士頓僑界台灣夜市園遊會聲援
台灣夜市休士頓登場 吸引數千人

台灣夜市休士頓登場 吸引數千人
WIC家庭占半數嬰兒奶需求 農業部放寬免費購買範圍

WIC家庭占半數嬰兒奶需求 農業部放寬免費購買範圍

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦喜獲千金。(KHOU截圖)

台嬰染罕疾 跨海求救 德州醫師3分鐘治癒 順利生產取名Hope

2022-05-16 02:30

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案