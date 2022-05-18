嬰兒奶粉大缺貨 休士頓搶領排長龍 逾400輛車向隅

各地奶粉貨量告急，不少父母疲於奔命求奶若渴。（KHOU 11）

全國各地奶粉庫存告急，不少絕望的父母開車到處尋找。聯邦眾議員 Sheila Jackson Lee與休士頓 基督教會全國協會合作，14日向有需要的休士頓人贈送嬰兒奶粉，沒想到吸引數百名家長開車排隊等待，許多人甚至等待數小時，只為一罐奶粉。

休士頓KHOU 11電視台報導，根據Datasembly對零售店庫存分析，超過40%最受歡迎的奶粉品牌，在全國各地零售店都售罄。許多地方零售店架子空無一物，家長奔波各地，「求奶若渴」。

當天贈送的奶粉，被指定在自然災害期間使用，但卻讓疲於奔命的父母視為珍寶。直到所有貨物供應完畢，現場還有400多輛車子等待著。

一位母親Johana Hermandez說，「我很想哭，因我一直在為奶粉掙扎著，我後悔自己沒有母乳餵養。」

她在當天活動開始前幾小時就排隊等待，確保女兒拿到這一罐來之不易的奶粉。「我去了清湖（Clear Lake），也去了蓋維斯頓（Galveston），我們到處都去尋找。」

另一家長Karen Maxwell說，「今天我們排隊時，家裡只剩下最後一罐奶粉。」

Lee表示將繼續努力提高休士頓和全國各地配方奶存貨量。「我理解母親們在尋找奶粉面臨的危機，我正與拜登 總統就供應鏈問題合作，但現在必須做出緊急回應。」

她希望與其他災難組織合作，分發他們儲存的任何奶粉，預計未來將舉辦另一場類似活動。

國會計畫在本月晚些時候的聽證會上，解決全國嬰兒奶粉短缺問題。