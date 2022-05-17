我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美CDC公布最新旅遊警示 台灣被列入「最高風險等級」

南加教會槍案／NFL球員悼主治醫師鄭達志：絕對英雄

中華文化中心中文學校結業 表揚優良師生

【休士頓訊】
華啟梅（左三）頒獎勉勵將即將進入哈佛大學的傑出校友黃家盛(右三)。 （記者封昌明／攝影）
華啟梅（左三）頒獎勉勵將即將進入哈佛大學的傑出校友黃家盛(右三)。 （記者封昌明／攝影）

中華文化中心中文學校5月14日舉行2021-2022學年度結業典禮。典禮在中心二樓的大教室舉行，一百多位學生和家長親臨參加共襄盛舉，場面熱鬧。

校長莊芳齡感謝所有學生家長長期對孩子中文教育的關心和對中文學校的支持，以及家長會的慷慨贊助教學資源，讓全體師生受惠。

家長會代表鄭雅媛做財務報告時指出，家長會捐贈八台筆電和40張折疊桌方便老師教學，學生上課使用。他們利用文化中心的農曆春節活動義賣食物募款。只為成就更好的學習環境提高孩子學習中文的興趣，也歡迎更多的家長加入家長會的行列。

典禮上校長頒發學習成績優良的學生大小獎座，獲得小獎座的同學共有15人，大獎座的有三人。另外參加婦女工商演講比賽獲獎的金定霆同學，隨後也展現他參加比賽的演講，非常精彩。

執行長華啟梅贈狀給在中文學校任教的教師，包括滿五年的蘇臻、何幗瑛；15年的戴壽美；30年的朱玉圭。朱玉圭分享教學心路歷程，鼓勵同學們再接勵更上一層樓。

華啟梅感謝所有到場的家長，雖然歷經了兩年的新冠疫情，學校採取網路教學和實體上課混合式，家長仍然持續幫忙孩子學習。會中，校友黃家盛今年順利取得哈佛大學入學許可，獲文化中心頒獎學金鼓勵。

華啟梅提醒民眾，中華文化中心將在5月24日的選舉中，再度成為投票所，歡迎社區的選民踴躍前來投票。

校長莊芳齡介紹今年的暑期課程將由6月18日起至8月6日，共八個星期有兩班青少年、兩班成人班和鋼琴課。課程訊息可查閱中華文化中心中文學校網站：www.ccchouston.org/Chineseschoolsummer。

中華文化中心中文學校2022年度結業典禮，中心執行長華啟梅（後排右一）、莊芳齡（...
中華文化中心中文學校2022年度結業典禮，中心執行長華啟梅（後排右一）、莊芳齡（左一）頒獎給小朋友。（記者封昌明／攝影）

投票 疫情 哈佛大學

上一則

16歲少年鋼豆前遭槍殺 芝市長宣布千禧公園宵禁

下一則

芝城連日高溫 老人公寓3嫗疑熱死

延伸閱讀

密州中校演講賽 36學生展現學習成果

密州中校演講賽 36學生展現學習成果
華興中文學校漢字文化節 師生展成果

華興中文學校漢字文化節 師生展成果
芝加哥中文學校推出2022夏季課程，歡迎報名

芝加哥中文學校推出2022夏季課程，歡迎報名
大華府中校運動會園遊日 熱鬧重現

大華府中校運動會園遊日 熱鬧重現
華夏中文學校辯論比賽 獲獎名單揭曉

華夏中文學校辯論比賽 獲獎名單揭曉
大華府中校演講賽 獎多如嘉年華

大華府中校演講賽 獎多如嘉年華

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
一名德州男子潛入一戶民宅，遭女屋主開槍，命喪後院。(KSAT電視台)

開槍擊斃入屋歹徒 德州婦女自衛無罪

2022-05-09 13:13

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次