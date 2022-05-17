中華文化中心中文學校結業 表揚優良師生

華啟梅（左三）頒獎勉勵將即將進入哈佛大學的傑出校友黃家盛(右三)。 （記者封昌明／攝影）

中華文化中心中文學校5月14日舉行2021-2022學年度結業典禮。典禮在中心二樓的大教室舉行，一百多位學生和家長親臨參加共襄盛舉，場面熱鬧。

校長莊芳齡感謝所有學生家長長期對孩子中文教育的關心和對中文學校的支持，以及家長會的慷慨贊助教學資源，讓全體師生受惠。

家長會代表鄭雅媛做財務報告時指出，家長會捐贈八台筆電和40張折疊桌方便老師教學，學生上課使用。他們利用文化中心的農曆春節活動義賣食物募款。只為成就更好的學習環境提高孩子學習中文的興趣，也歡迎更多的家長加入家長會的行列。

典禮上校長頒發學習成績優良的學生大小獎座，獲得小獎座的同學共有15人，大獎座的有三人。另外參加婦女工商演講比賽獲獎的金定霆同學，隨後也展現他參加比賽的演講，非常精彩。

執行長華啟梅贈狀給在中文學校任教的教師，包括滿五年的蘇臻、何幗瑛；15年的戴壽美；30年的朱玉圭。朱玉圭分享教學心路歷程，鼓勵同學們再接勵更上一層樓。

華啟梅感謝所有到場的家長，雖然歷經了兩年的新冠疫情 ，學校採取網路教學和實體上課混合式，家長仍然持續幫忙孩子學習。會中，校友黃家盛今年順利取得哈佛大學 入學許可，獲文化中心頒獎學金鼓勵。

華啟梅提醒民眾，中華文化中心將在5月24日的選舉中，再度成為投票 所，歡迎社區的選民踴躍前來投票。

校長莊芳齡介紹今年的暑期課程將由6月18日起至8月6日，共八個星期有兩班青少年、兩班成人班和鋼琴課。課程訊息可查閱中華文化中心中文學校網站：www.ccchouston.org/Chineseschoolsummer。