挺台參與WHA 休士頓僑界台灣夜市園遊會聲援

陳建賓（左二）熱心推動臺灣重返國際組織，於5月7日和僑務委員吳光宜（左一）及休士頓台灣同鄉會團隊參加聲援臺灣參與世衛大會遊行。（僑教中心提供）

僑務委員陳建賓發起的給美國衛生副利部長貝塞拉(Xavier Becerra)的信函聯署，支持台灣加入世界衛生大會(WHA)，在台灣夜市（Taiwan Yes)園遊會引起廣大迴響。

當日聯署活動仍由休士頓 華僑文教服務中心主任陳奕芳及副主任黃依莉協助進行，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文夫婦、副處長王韋龍夫婦都前往打氣。聯邦眾議員Al Green致詞時表示，台灣是美國的朋友，朋友應該義無反顧相挺。

陳建賓表示，雖然美國眾議院已經以425票對零票無異議支持臺灣參與世界衛生大會 ，美國總統拜登也已簽署相關文件，休士頓台美社區應該以具體行動，表達支持台灣重返國際組織的立場。因此他著手撰寫給貝塞拉的英文信函，促請全力支持台灣參與世界衛生大會，並發起聯署，爭取廣大台美社區及美國友人的支持。當日果然獲得廣大迴響，許多參加台灣夜市的民眾義無反顧地簽名聯署，都認為台灣的醫療成就、為防疫所做的努力及成果應該被看見，而且回到國際社會與世界各國分享。

陳建賓的信函中指出，台灣已是全球社會的活躍成員，從高質量的全民健康保險 保險，到為各種醫學 研究和捐贈者收集資料，台灣早以醫學進步而聞名。自COVID-19大流行以來，全世界皆共同努力，在藥物和預防方面取得成果；其中台灣的抗疫努力，包括國內控制和國際合作，已經證明台灣可以成為對全球健康做出貢獻的重要資產。