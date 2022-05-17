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挺台參與WHA 休士頓僑界台灣夜市園遊會聲援

【休士頓訊】
陳建賓（左二）熱心推動臺灣重返國際組織，於5月7日和僑務委員吳光宜（左一）及休士頓台灣同鄉會團隊參加聲援臺灣參與世衛大會遊行。（僑教中心提供）
陳建賓（左二）熱心推動臺灣重返國際組織，於5月7日和僑務委員吳光宜（左一）及休士頓台灣同鄉會團隊參加聲援臺灣參與世衛大會遊行。（僑教中心提供）

僑務委員陳建賓發起的給美國衛生副利部長貝塞拉(Xavier Becerra)的信函聯署，支持台灣加入世界衛生大會(WHA)，在台灣夜市（Taiwan Yes)園遊會引起廣大迴響。

當日聯署活動仍由休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳及副主任黃依莉協助進行，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文夫婦、副處長王韋龍夫婦都前往打氣。聯邦眾議員Al Green致詞時表示，台灣是美國的朋友，朋友應該義無反顧相挺。

陳建賓表示，雖然美國眾議院已經以425票對零票無異議支持臺灣參與世界衛生大會 ，美國總統拜登也已簽署相關文件，休士頓台美社區應該以具體行動，表達支持台灣重返國際組織的立場。因此他著手撰寫給貝塞拉的英文信函，促請全力支持台灣參與世界衛生大會，並發起聯署，爭取廣大台美社區及美國友人的支持。當日果然獲得廣大迴響，許多參加台灣夜市的民眾義無反顧地簽名聯署，都認為台灣的醫療成就、為防疫所做的努力及成果應該被看見，而且回到國際社會與世界各國分享。

陳建賓的信函中指出，台灣已是全球社會的活躍成員，從高質量的全民健康保險保險，到為各種醫學研究和捐贈者收集資料，台灣早以醫學進步而聞名。自COVID-19大流行以來，全世界皆共同努力，在藥物和預防方面取得成果；其中台灣的抗疫努力，包括國內控制和國際合作，已經證明台灣可以成為對全球健康做出貢獻的重要資產。

Al Green由僑務諮詢委員楊朝諄（右一）、僑務委員張世勳（左三）及陳美芬（左...
Al Green由僑務諮詢委員楊朝諄（右一）、僑務委員張世勳（左三）及陳美芬（左二）陪同參觀聯署攤位，羅復文特地贈送僑委會愛心暖暖包，感謝他長期支持臺灣。 （僑教中心提供）

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