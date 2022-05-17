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長樂活動中心 5月27日歌舞、抽獎歡慶3周年

【休士頓訊】
長樂活動中心歡迎長者們參加活動。(長樂中心提供)
長樂活動中心歡迎長者們參加活動。(長樂中心提供)

近糖城的密蘇里市（Missouri City ）長樂活動中心(Wellcare Senior Center)將於5月27日上午9時30分開始舉辦三周年慶。屆時有歌舞表演、抽獎等長者最喜歡的活動，歡迎大家參加。

長樂活動中心是一個多元性的年長者健康活動中心，環境清幽舒適，工作人員非常友善，這裡就像一個大家庭似的，讓退休的銀髮族們在此交流互動，認識新朋友，也組織各種活動與課程，讓長者們鍛鍊身體、娛樂心境，還有接送服務，帶長者們去看醫生、外出購物、與郊遊，參加的長者們均給予極高評價。

該中心為長者提供充足多樣的活動，如早操運動、跳舞、太極拳、撞球、電腦手機操作、卡拉OK歌唱、手工藝、英文等課程。

長樂活動中心有名廚掌理，供應早餐、中餐與下午茶點，餐飲的滿意度相當高。每天有不同的菜色與營養餐，會有不同的變化，讓長者們可以換換口味，營養均衡而美味。

長樂活動中心考慮到長者們的實際需要，每天有車子接送往返長樂活動中心，也有帶長者們到中國城看診；還有購物團，帶長者們購物。中心還會安排特別活動，包括美術館賞畫、採草莓、赫曼公園踏青散心、去Katy Mill逛街等等。

中心內有護理人員協助個人護理，幫助血壓監測和藥物管理，並不時提供健康知識，幫助長者們更健康。

長樂活動中心地址是3250 Williamsburg Lane, Missouri City, TX 77459。負責人潘小姐電話：281-208-7709

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