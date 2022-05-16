共和黨內助選 川普吹捧在德州政蹟

前總統川普日前在奧斯汀集會中抨擊民主黨施政，並敦促保守派支持者協助共和黨，在11月期中選舉中打敗民主黨，掌控國會。 。（KHOU ）

前總統川普 （Donald Trump）14日在奧斯汀批評民主黨一連串問題，包括通膨與移民等議題。他敦促保守派支持者協助共和黨，在11月期中選舉中一舉打敗民主黨，掌控國會。

KHOU 11電視台報導，在奧斯汀會展中心，川普對著成千上萬群眾說「我要求你們準備好，以前所未有的方式贏得勝利，我們一起奪回參眾議院，奪回我們的國家。」

德州選戰最引人矚目的是，陷入困境的德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton，右），他將迎戰布希家族第四代喬治布希（George P. Bush，左）。(KHOU)

川普當天吹捧自己在德州 的幾項事蹟，同時關注德州選情，最引人矚目的是陷入困境的德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），他將迎戰布希家族第四代喬治布希（George P. Bush）以尋求連任。

這位前總統並表態支持競選德州土地委員會主席（Texas Land Commissioner）的參議員白金漢（Dawn Buckingham）、競選塔蘭特縣檢察長的索雷爾斯（Phil Sorrells）等。

川普並談及包括公共教育、邊境 安全和投票誠信等幾個激發右翼人士活力的議題。他說，在共和黨國會領導下，「我們將一勞永逸的在校園裡禁止批判性種族理論，我們將捍衛父母權利。」

川普還表示，不應允許教師「教授變性人」。佛羅里達州立法者今年通過一項法案，批評稱該法案為「不要說同性戀」（Don’t say gay），因該法限制性取向和性別認同的教學。德州副州長派翠克（Dan Patrick）說，希望明年德州可優先考慮類似立法。

他並稱，「我們在邊境取得各種成就，這是件不可思議的事。拜登現正有系統的放棄我真正出色的各項政績優勢，他們不給我任何榮譽。」

當天活動是川普大範圍「美國自由之旅」（America Freedom Tour）一部分，旨在團結保守派力量支持川普。然而，在川普演講期間，仍有幾名支持者離開會場。川普的下一站將於6月18日，在田納西州的孟斐斯（Memphis）。