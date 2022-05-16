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共和黨人並非都是川普信徒

德州人語

前總統川普卸任後依然活躍政壇，結合前總統光環和極端保守勢力，配合強大的募款能力，四處為共和黨候選人背書，繼續發揮政治影響力，為2024年再選總統鋪路，並在很大程度上綁架了共和黨。但越來越多前川普政府高官，勇敢揭露川普在總統任內種離譜、敗德、自私的第一手事實。

美國人至此應更清楚，並非所有共和黨人都是川普教的信徒，如果共和黨繼續被川普個人綁架，美國未來將陷入更大的社會紛擾與動亂，並且遠遠背離共和黨的基本核心價值。

最新案例是川普最後一任國防部長艾思博(Mark Esper)，近日出書指出，他在2020年公開反對川普下令動用正規軍隊至各地，鎮壓佛洛伊德(George Floyd)遭警虐殺案引發的大規模示威活動，並強調，動用各州國民兵(National Guard)已是平息美國內部重大騷亂的最後手段，遑論調派現役軍隊(Active Duty)鎮壓平民。川普還曾問艾思博：「你難道不能直接開槍嗎？像是開槍打他們的腿或其他部位。」

艾思博在未事前知會白宮的情況下，命令原本在各城市外圍待命出發的國民兵，解除武裝繳交彈藥，返回原駐地。避免了軍隊與民眾直接衝突，引發更大動亂的危機。

艾思博是根正苗紅的共和黨人，1986年以優異成績畢業於西點軍校，在101與82空降師長期服役，參加過海灣戰爭，官至中校退伍。他後來取得哈佛大學碩士與喬治華盛頓大學博士，轉入民間企業擔任高管。2017年被川普任命為陸軍部長，2019年臨危授命接下國防部長。2020年底川普敗選後、卸任前，下令將艾思博免職，找了狂熱的川普信徒米勒(Chrostopher Miller)接任代理部長。

與佛洛伊德案形成強烈對比的是，2021年1月6日大批暴徒攻占華府國會山莊事件，為美國民主政治寫下無比難堪和骯髒的歷史紀錄。

根據米勒後來的發言紀錄稱，川普命令他，用盡一切方法「保護」在華府的示威者，接著米勒下令所有在華府待命的國民兵，除非得到他本人同意，否則禁止使用任何頭盔、防彈衣、武器、鎮暴裝備。直到1月6日暴徒攻破孤立無援的國會山莊警察防線，進入國會內進行破壞和意圖綁架參議員後的三小時，米勒才同意國民兵開赴現場支援，此時川普才剛透過媒體希望示威者「回家」。

艾思博說：「我為歷史和美國人民寫下見證，川普是個沒有原則的人，只考慮自身利益，他不配擔任公職」。

的確，共和黨人必須排除迷思，「川普不等於共和黨」，支持共和黨的政見和基本精神，更絕對不等於支持川普違法、自私、敗德的行徑，共和黨人不能被恥度無下限的川普繼續綁架。我們樂見越來越多的共和黨人，勇敢站出來說出真相，並與川普劃清界線。只有這樣，共和黨人才能維護持光榮傳統，與民主黨繼續在民主法治的框架下進行合法競爭。

川普 共和黨 國民兵

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