奧斯汀北郊圓石市 警匪駁火如戰場

德州圓石市發生槍戰，裝甲警車支援，猶如戰場。(FOX7電視台)

奧斯汀北部郊區的圓石市(Round Rock)發生槍手與大批警察 激烈駁火的事件，鬧市彷彿成了戰場，槍手最後殞命，但目前尚不知他是自殺身亡或遭警察擊斃。

圓石市警局指出，7日下午12時30分左右，一位居民打911電話報警，表示他被鄰居開槍襲擊，身上中了好幾彈。當警察和緊急救難人員到達那戶住宅時，警方又接到報案，指出有一名穿著迷彩服(camouflage clothing)的持長槍男子，徒步跑過老移居者大道(Old Settlers Boulevard)，幾分鐘之後又有人報告一名持槍男子在貝倫斯農莊(Behrens Ranch)附近移動。

這時警方估計大事不妙，向附近縣市警局要求支援，奧斯汀、喬治城(Georgetown)、福祿格維爾(Pflugerville)、雪杉公園(Cedar Park)等城市的市警局、威廉森縣(Williamson County)警局以及德州 州警局(Texas Department of Public Safety)都派員協助，大隊人馬朝貝倫斯農莊進發。

當警方的裝甲車帶頭到達貝倫斯農莊附近的樹林時，槍手主動出擊，大批警察開槍還擊。一位駕駛人表示，當時有一位機車騎士途經該處，被子彈的呼嘯聲嚇住，他把摩托車放倒在路邊草地上，他把機車騎士接上車脫離險境。

那天正好是德州初選投票 日，附近的一間投票所暫時關閉。警方把那片樹林地從四面八方圍住，那名槍手幾度從樹林中現身向警察開槍，這時警方發現槍手身上還穿著防彈衣(body armor)。後來槍聲停息，警方用橡皮子彈槍向樹林中發射，但槍手不再還擊，最後警方認為槍手已陳屍樹林中。經過驗證身分後，警方宣布死者是31歲的圓石市民亨利托連提諾(Henry Tolentino)。

警方表示目前還不知道槍手是自殺還是遭警察槍殺，法醫將驗屍確定死因，彈道專家將研判，讓槍手殞命的子彈是否來自他自己的AK式衝鋒槍。