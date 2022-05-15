達拉斯屋主屋頂裝太陽能板 4個月後突起火

太陽能板省電，但是也有機率引發火勢，圖為示意圖。(Unsplash/Jeremy Bezanger)

達拉斯東北郊區的梅莉莎市(Melissa)，一名屋主裝了太陽能板(solar panels)後四個多月發生火災，幸好鄰居及時出手相救，房子才沒有整個被燒掉。

奧斯汀麥坦尼爾(Austin Nathaniel)指出，外出購物時經常有銷售員兜售太陽能板，譬如每次到好市多 (COSTCO)購物時，太陽能板的攤位都有人站崗，一年多前他的隔壁鄰居裝了，屋主對省了許多電費很滿意，於是他在五個月前也安裝，用的是同一家公司的產品和安裝服務。

剛開始的四個月都沒問題，電費也少了很多。有一天他外出時接到鄰居打來的電話，告訴他屋頂起火了，叫他趕快回家，那位鄰居打電話叫救火車，還另找了一位鄰居把太陽能板的電纜剪斷，用水管噴上屋頂滅火。消防隊到達時火已經撲滅，在消防隊的事件報告中指出，明顯的是兩塊太陽能板著火。

消防隊並且指出，如果不是鄰居及時出手相救，那場火災可能會把整個房子燒光。麥坦尼爾談到此事心有餘悸，他的兩個孩子當時在屋裡睡覺。達拉斯消防局歷史上第一位女性消防員雪莉威爾森(Sherrie Wilson)指出，太陽能板失火極其罕見，大約每1萬個裝太陽能板的房子，只有一個會出現這種狀況，但一出狀況後果可能非常嚴重。

威爾森建議想裝太陽能板的屋主找信譽良好的大公司來做，除了火災的疑慮之外，太陽能板還有電壓不穩、電壓過高(overvoltage)或瑕疵產品 (faulty products)等的問題，在合約中也要包括故障、意外事件的賠償細節。麥坦尼爾指出，目前太陽能系統停頓，屋頂上有燒焦的能板，房子外觀很難看，廠商目前還沒有提供令他滿意的解決方案，而且即使他們把那兩塊瑕疵太陽能板換掉，要讓整個系統全部修復供電似乎頗有障礙。