台灣夜市休士頓登場 吸引數千人

羅復文（右一）大讚現場賣的最火爆炸彈蔥油餅。（記者封昌明／攝影）

睽違2年的台灣節「Taiwan Yes Festival 」5月14日在台灣人活動中心登場，駐休士頓 台北經文處處長羅復文、副處長王韋龍、僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、僑務委員陳美芬、劉秀美、張世勳、國會議員Al Green、德州眾議員Hubert Vo、吳元之、斯坦福市議員譚秋晴、西南管理區主席李雄等政要雲集，大家看到現場人潮洶湧約有數千人與會，都有意爭取明年前往轄區內的場地舉辦。

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羅復文也是以半個主人的身分在現場接待外賓，並逐一介紹台灣的美食 ，還與兩位三太子大跳熱舞，帶動現場熱烈的氣氛，當日雖然艷陽高照，但民眾熱情不減，有兒女帶媽媽，也有年輕的小伙伴和朋友一起到這裡溜小孩，順便品嚐懷念已久的台灣美食，大家都高喊台灣夜市成功。

僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉也在現場設攤，呼籲僑民踴躍簽名連署支持台灣加入國際世衛 組織，獲得很多民眾熱情的支持。也遠從聖安東尼奧的台灣同鄉會長何宜玹，帶領十餘人團隊熱情參與，現場氣氛熱烈。

羅復文（左二）偕夫人（右二）與僑務委員陳建賓（右一）、金城銀行副董事長楊明耕（左一）三太子一起暢遊台灣夜市。（記者封昌明／攝影）

負責這場活動幕後推手的僑務諮詢宋明麗表示，她們是以建醮的心情，團隊們整整忙碌了三個月，尤其到最後一個星期更是緊繃狀態，日夜趕工暗譙在心。紅豆餅隊已練了兩次，老手加新手操練，文文組長為了試吃調製餅皮，已經胖了一圈，蚵仔煎隊是由打高爾夫球的老手們掌廚，現場多位民眾都說這是吃過最好吃的蚵仔煎。

現場最火爆的賣點是由有休士頓張忠謀之稱的戴牙醫，帶領的熱情團隊研發出炸彈蔥油餅。他的夫人台灣同鄉會會長Elaine在練習時已吃了93個，今年他們的目標是賣1000個。

這次的台灣節Taiwan Yes Festival 不只有各種美食以及令人懷念的夜市遊戲，還有熱鬧的舞台音樂表演，今年是由東風樂團以一首又一首大家所熟悉的歌曲，找回僑民們自己的青春歡笑。