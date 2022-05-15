機器人世錦賽 台灣隊奪多項大獎

僑務委員陳世修（後排右四）與達福台商會為選手加油打氣。（台北經文處教育組楊淑雅提供）

2022年VEX機器人世界錦標賽 (2022 VEX Robotics World Championship)於美國達拉斯持續進行比賽，期間為5月3日至5日12日止，來自台灣25個機器人團隊，以「實體競賽」與「線上遠端競賽」參加，與世界各地好手交流與競技，比賽過程中國際各界共睹選手的努力與奮戰，成功讓世界認識台灣。

賽事第二階段進行VEX IQ Challenge，參加年齡為小學到國二。在全球VIQC 強隊環伺下，來自宜蘭的復興國民中學AKAW團隊(35188A)在線上賽獲得分區冠軍，晉級決賽以優異成績獲得世界冠軍，同時在賽事中機器人設計、團隊挑戰賽成績、技能挑戰賽成績及機器人程式的總體表現最優秀，獲得全能總冠軍(Excellence Award)，是台灣團隊本年度賽事參賽以來的第二個三冠王。

實體競賽的部分，台灣團隊亦收穫滿滿，明道中學國中部獲得團體挑戰賽世界冠軍、國小組台中美國學校獲得全能總冠軍及團體挑戰賽分區冠軍。更值得注目的是，榮獲最佳設計獎(Design Award)的新竹縣立十興國小團隊主要成員大多為女性選手，突破男性較擅長理工領域的大眾刻板印象，充分顯示性別平等的社會價值，女性於電腦科學、機器人學等領域，同樣大有斬獲、表現亮眼。

駐休士頓 經文處長羅復文處長在賽後數次以視訊方式即時恭喜獲獎團隊，肯定其不但於世界級大賽奪得殊榮，更藉由國際舞台，充分介紹及推廣台灣精神。新竹縣楊文科縣長、宜蘭縣政府教育 處王泓翔處長、中華資訊與科技教育學會李蔡彥理事長、宜蘭縣立復興國中康興國校長及新竹縣立十興國小徐發斌校長與選手及教練們均連線出席儀式，恭喜各校選手們在世界大賽 中嶄露頭角，抱回許多大獎，並感謝師長及教練用心指導。