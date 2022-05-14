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陳朝暉家之女陳沛真 獲傑出表演者獎

記者封昌明／休士頓報導
陳沛真（左四）代表學校領銜主演「ANNA & AUGUST」，獲得學區頒發的戲劇藝術表演比賽獎。（陳朝暉提供）
陳沛真（左四）代表學校領銜主演「ANNA & AUGUST」，獲得學區頒發的戲劇藝術表演比賽獎。（陳朝暉提供）

休士頓沛力廣告負責人陳朝暉家傳喜訊，他的女兒陳沛真（Austina Chen）喜獲艾立夫學區(Alief ISD)藝術節中「傑出表演者獎」(Outstanding Performers)，這是華人首次在該學區獲得如此傑出的獎項，消息傳出僑界一片恭喜聲，陳朝暉謙虛地表示，女兒只是初試啼聲，希望未來她在上了高中以後能再接再厲！

陳朝暉說，女兒從小就喜歡閱讀，總是靜靜地一個人坐在房間裡讀文學作品，他本人也喜歡寫寫書法，兩人就是在這種安靜的環境中彼此相互薰陶，讓家中時時充滿學習的氛圍，這可能也是她能出類拔萃的原因。

艾立夫學區刊物報導，學區內舉辦的獨幕劇藝術節「ONE ACT PLAY FESTIVAL」，中學生獨幕劇表演藝術比賽。七年級的陳沛真代表ALIEF初中領銜主演「ANNA & AUGUST」，獲得圓滿成功。劇組八名演員獲得五個獎項，其中陳沛真獲得艾立夫學區頒發的戲劇藝術表演比賽「傑出表演者」獎 「UTSTANDING PERFORMERS」。

每屆獨幕劇藝術節表演比賽，艾立夫學區只有頒發給兩名最佳演員獎一名男生和一名女生，為舞台表演藝術最高獎項。陳沛真在台上領獎時，獲得導演Lauren Burow女士的祝賀和鼓勵，同時她也獲得學校校長和老師們的祝賀鼓勵。

Burow 對陳朝暉表示，陳沛真記憶力極強，語音清晰準確，表演大方到位，是個非常優秀的表演者，我們很欣慰有這樣一位學生。

知女莫如若父的陳朝暉（左）育女陳沛真有成，初聲啼聲即獲傑出獎。（陳朝暉提供）
知女莫如若父的陳朝暉（左）育女陳沛真有成，初聲啼聲即獲傑出獎。（陳朝暉提供）

學區 導演 華人

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