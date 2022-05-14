美福藥局打加強針 提供領快篩劑服務

賴李迎霞（圖中）與多位僑胞都開心領取快篩試劑。（記者封昌明／攝影）

台灣新冠疫拉警報，快篩試劑大缺貨，但在美國只要符合保險公司的規定，民眾最多可免費領取8盒，自從昨日台灣食藥署宣布自即日起至6月30日止，民眾可自海外購買或透過海外親友寄送快篩試劑，無須透過食藥署專案核准，每人限申請一次，上限100劑。5月12日一大早美福藥局 即擠滿了要來領取快篩試劑的民眾，連專門經營快遞台灣的Lonestar Harex國際物流公司一大早就有民眾前來投遞，現場打包的聲音此起彼落，熱鬧非凡。

台灣食藥署允許自海外輸入快篩試劑的彈性措施，無需繳交任何費用，無須再向食藥署提出申請，可直接由海關放行通關，開放產品包含未經台灣EUA 核准的快篩試劑，但建議民眾選用家用型檢驗試劑產品。

台灣當局建議選購家用檢驗試劑產品，不限於EUA核准的產品，但如果不是EUA產品，相關結果須自行負責，檢測 結果也不得作為配合防疫政策判斷依據，並且不得販售，違者將依違反《醫療器材管理法》，處3萬元以上100萬元台幣（約1010元至3.37萬美元）以下罰鍰。

其實，隨著新冠疫情的持續發展，休士頓衛生局及中華文化中心為了確保休士頓居民健康和美福藥局提供多項服務、您若在去年底已接種二劑疫苗並打了加強針，年長者可去美福藥局追加第四劑、並可以憑藉相關保險證件或藍白卡，免費領取8個快速檢測盒。

如果接觸過新冠患者或正經歷著任何新冠症狀的話，新冠家庭自測包是最快速並有效檢測出是否感染新冠的最佳途徑。足不出戶，也不需要進行繁瑣的PCR檢測藥局預約。對於需要旅行的家庭，家庭自測包更是檢測出您新冠狀況的最快速的方式。家庭自測包的準確率更是高達95%。

國際物流公司負責人琳表示，即日起至6月30日前，自國外輸入個人自用之新型冠狀病毒檢驗試劑，以每人限一次不超過100劑。如果一盒內有5劑，最多一箱是20盒，特別聲明該公司免收關稅，收件人也沒有其他費用，請撥客服專線832-594-1309。