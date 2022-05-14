德州社媒管制法 可繼續施行

德州議會去年通過並由州長簽署施行的HB20社群媒體 管制法，去年秋季遭法院暫停實施，但第五巡迴上訴法庭11日(周三)重新准許該法繼續，引發自由派人士與社群媒體業界痛批。

臉書Facebook出現以後，給人際通訊創造嶄新的途徑，接著其他社群媒體如雨後春筍般的冒出，2016年川普 競選團隊精於利用這種傳媒，把川普推上總統寶座，臉書、推特 等公司後來遭到嚴厲批判，開始對保守派的一些言論、謬論與陰謀論加以管制，引發共和黨人憤恨。去年1月6日國會暴動後，主要的社群媒體禁止川普繼續做會員，引起挺川人士怒火爆發。

德州身為保守州的首大，開始立法對社群媒體公司展開反擊，在去年的特別會期中，州議會通過HB20社群媒體管制法，不准這些傳媒因為保守言論而禁止發言人的會員資格或刪除發文。去年秋季兩個社群同業團體聯合向法院提訴，控告HB20社群媒體管制法違反憲法第一修正案(First Amendment)，12月聯邦地區法院判決該法含糊不清，並且違反社群媒體公司的言論自由權利，在判決書中指出這些公司有權力管制會員發文內容，違犯規定者可以被公司開除會員資格。

德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)隨即提出上訴，上訴案由第五巡迴上訴法庭審理，該庭被認為是美國最保守的上訴法庭。由三名法官組成的上訴庭11日宣布，以2對1的比數重新准許該法繼續施行，但並沒有提供任何解釋，這是很罕見的情況，判決中也沒有規定違犯的業者會遭到何種懲罰。

在HB20的規定下，會員達到5000萬人的社群媒體公司必須每月公布刪除的發文以及禁止的會員，另外還有許多其他的限制。社群同業團體「網路選擇」(NetChoice)的律師馬奇斯(Chris Marchese)指出，HB20是對憲法第一修正案的肆意侵犯，因此業界一定會上訴，務必將HB20打倒。

川普被臉書、推特禁掉以後，自己成立了「真實社媒」(Truth Social)，但軟件開發計畫一敗塗地，已經幾度誤掉進度里程碑，連川普自己也只發言過一次。馬斯克(Elon Musk)不久前宣布併購推特，並有意恢復川普的會員資格，但特斯拉(Tesla)股價近期大跌，他13日(周五)在推特上宣布，併購推特的計畫暫時打住(on hold)，或許他已發現擁有推特並沒有實質利益？