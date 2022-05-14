休士頓百利大道 砸車偷包1月2起

一個月內，百利大道再傳砸車偷包事件。（被害人提供）

距離上次百利大道與合作路附近一家火鍋店門口，晚上7時50分，華人 嚴美蘭女士欲入內用餐時車上剛買的LV包，不到5分鐘車窗就被砸的名牌被竊事件，剛好滿月。昨日中午同樣在百利大道牙醫診所上班的蘇醫生，就在距離上個月案發當地，同一街道距離不到200公尺的餐廳，再度被歹徒以同一手法竊走了一個公事包內，被害人發現時歹徒已揚長而去。

被害人表示，他們既不是從銀行出來也不是從大賣場出來，怎麼也會被盯上，令他們百思不得其解，只能說這裡的治安實在太糟糕了，他們下次會聽從專家的意見，把重要物品隨身帶著，不要放在車內，他們也提醒民眾注意，大家共同努力，治安問題也許能好轉。

上個月兩大袋LV包被竊的嚴美蘭表示，她上次報警到現在一個多月了沒有任何警察 打給我，她建議還不如多派一些警察去巡邏。她強調，許多朋友在案發後向她表示，她一定是在Galleria商場就被盯上了，她同時也提供警方錄影帶，第二天報警，一個月來沒有任何警察打給我，這是做事的方式嗎，難怪華人們都怨聲載道。

據攝像頭業者表示，該廣場的攝影機時好時壞，這次就是完全壞了，因為房東眾多，彼此意見不一，也不願意花錢維修，眾說紛紜，倒楣的是消費者，他也呼籲大家要小心，車內千萬不要放貴重物品，也不要有僥倖的心態。

中國城治安委員會會長史訓達表示，他們不排除有可能是犯罪團伙所為，由於這次看不到錄影帶，但從被害人的描述可以得知歹徒也是迅速犯罪後離場，是否為團伙所為尚不得而知，不過最近郵箱被偷、砸破玻璃等有可能是犯罪集團所為，尤其最近油價 上漲，景氣不好，暑假將至等都是犯罪高峰期，大家一定要提高警覺出入小心。