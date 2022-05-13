換囚發文疑邀功 克魯茲被怒嗆 前海戰隊員瑞德父母：誓讓他落選

崔弗瑞德的家人在白宮外請求援救。(援救Trevor Reed網頁)

2019年被俄羅斯 拘押，後被判九年監禁的美國前海軍陸戰隊員崔弗瑞德(Trevor Reed)，四月底在換囚交易中返回美國，德州 參議員克魯茲 (Ted Cruz)在推特上有近似表功的發文，瑞德的父母公開指責克魯茲根本沒做任何事。

德州格蘭伯利(Granbury)居民瑞德2019年到俄羅斯遊歷時，有一天晚上在酒吧裡喝得大醉，最後被判處九年監禁重刑。

瑞德的爸爸喬伊(Joey Reed)和母親寶菈(Paula Reed)那時和克魯茲參議員辦公室聯繫時，職員向他們表示克魯茲無法幫忙。今年四月底，瑞德在換囚交易中被釋放返回美國，克魯茲隨即在推特上發文：我對遭俄羅斯誤禁的瑞德得以獲釋感到欣慰，他將很快與親人團圓。

瑞德的父母對盡心出力的政府官員發表感謝之詞時，德州的官員中只有聯邦參議員柯寧(John Cornyn) 、聯邦眾議員福祿格(August Pfluger)和麥考爾(Michael McCaul)被列名其中，根本沒提到克魯茲。瑞德的父母對克魯茲事後近似表功的推文深感憤恨，他們說克魯茲根本沒做任何事。

喬伊瑞德並且矢言在克魯茲競選連任時施加打擊：不論克魯茲的對手是誰，我們都將為那名對手致力競選，要讓克魯茲連任失敗。克魯茲原本沒想到瑞的父母會有這麼強烈的反應，他表示對瑞德一家人的感受覺得遺憾。瑞德的父母呼籲美國人不要去俄羅斯，免得落入陷阱。